上海海关大钟老了 农历年后英国原厂来健检

现年 92 岁的上海海关大钟近来开始误点，去年 8 月还一度中暑晕厥了好几小时。衰老的大钟预计于今年接受英国原厂“健检”，不论结果是抢救或无痛地走向终点，都将轰动上海滩。





上海海关大楼是外滩知名历史建筑，顶部的大钟与伦敦大笨钟是“姐妹”，由英国同一家公司生产。据称，上海海关大钟当年总造价高达 5000 多两白银，于 1927 年 8 月从伦敦运到上海，原包装木箱连同大钟重达 6.25 吨。





1928 年元旦凌晨 1 时，海关大钟敲响了第一声，从此以后，钟声就日以继夜地陪伴着上海人。对于早年生活并不富裕的中国民众而言，别说手上戴个表，连在家挂个时钟都是奢侈，当当响的钟声因而成了市民珍视的“公共财”。





“以前再远都听得到呦”， 62 岁的上海徐姓民众从小在静安寺附近长大，住家距离外滩约 5 公里远。他回忆，学龄前就对海关大钟的钟声有印象，但受到都市化的高楼阻绝、汽车杂音干扰，老家现已听不到钟声。





至于原先住在外滩一带的居民，因都市计划与拆迁的关系，也从海关大钟的“摇滚区”撤出，接替而上的是大批境外观光客，连带将海关大钟推向世界，钟声敲进了更多人的耳里，并回荡在老上海的记忆中。





享受世人瞩目的同时，迈入 92 岁的海关大钟也面临着岁月的考验，自去年起，就开始不太准时，常有热心民众去电通报“大钟时间错了”；上海的夏季高温则是另一道试炼，去年 8 月一个摄氏 40 度烤晒的午后，老钟昏了过去。





守钟人魏云寺表示，海关大钟自去年暑假开始，每到下午就走走停停，他当时就想，位于 10 楼的钟楼温度往往比外头多出 10 至 20 度左右，温差导致让齿轮、零件走位，“诊断”结果，果然是擒纵器出了问题。





魏云寺想起 28 年前自老前辈手中接下了一个英国原厂的擒纵器，立刻拿来给老钟换上， 10 分钟后，按下大钟启动开关，发条带动 135 公斤的大方锤再度响起，钟声强而有力，魏云寺一听这“心跳”，便知道老钟痊愈了。





更换零件的问题容易解决，但城市地景变动也影响了海关大钟基座的平衡，大家都知道老钟“健检”已不能再拖。得知当时建造大钟的英国厂家仍在经营，上海海关联系后，计划于今年对大钟进行整体评估。





“健检”时间目前暂定为农历年过后。陆媒上观新闻指出，届时将由英国原厂提出最终方案，看老钟是要大修还是寿终正寝。但为了保险起见，上海方面已对大钟研究出一套马达驱动、电子控制的方案，且已于 2018 年 9 月试运转。





据了解，这套方案完全替代了机械报时，整点钟声和报刻乐曲“东方红”全部为电子播放。但为了保留历史特色，目前整点钟声仍由老钟重锤敲出，而每 15 分钟的报刻音乐“东方红”则早已是电子播放。





提及海关大钟的钟声，也有一段从西方走向本土的历程。大钟出厂时的音乐原本和英国大笨钟一样都是“西敏寺钟声”，也是外界一般熟知的下课钟声，后来改成“东方红”，据称是文化大革命为了“自保”。





中国海关总署网站指出， 1966 年 5 月，一批“红卫兵小将”闯入海关大楼，扬言砸毁钟楼。“欣幸有一些头脑清醒的海关干部勇敢地站出来制止这些过激行为”。上海市政府并将报刻钟声改成“东方红”，大钟才躲过文革摧残。





由于中国许多景点都有一套相似的故事，真实性有待考据。但以“红歌”做为钟声是否合适，过去有不少讨论，上海并一度于 1986 年、英国女皇伊莉莎白二世造访时改回“西敏寺钟声”，只是在引来“帝国主义”的质疑后又改回来。





然而相关讨论并未就此划下句点，作为中国最开放的城市，上海一直有在思考要将钟声换回“西敏寺钟声”与国际接轨。改或不改，答案或有机会随着老钟“健检”后一并出炉。揭晓的时间，已经开始倒数。（中央社）

Twitter

sgnypost





