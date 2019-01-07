苹果与三星电子达成协议 通过三星电视提供iTunes服务

三星电子(005930.KS)周日称，未来几个月将在其智能电视中新增一个应用，允许用户观看在苹果(AAPL.O) iTunes服务中购买的内容。这可能是苹果寻求通过其他公司设备提供电视服务的初步迹象。
这项协议是苹果战略调整的部分内容。苹果在中国面临硬件销售低迷和全球智能手机市场饱和的局面，对其最主要业务构成打击。用户使用老款iPhone手机的时间比以往更长。
因此，苹果越来越依赖服务业务，包括iCloud存储业务及音乐、服务、电影内容业务。
苹果已经宣布了几项原创电视内容协议，包括即将与欧普拉(OprahWinfrey)合作推出的节目，但尚未说明计划如何发布该内容或何时启动自有电视服务。
与三星的协议可能是苹果向使用其他公司设备发布内容迈出的一步。苹果生产了可与电视机连接的Apple TV设备，但并未生产电视机。
根据周日公布的协议，三星电子将在其电视中新增一个应用，允许用户浏览并播放现有的iTunes电影和电视节目，购买或租借新的内容。三星电子还表示，将新增苹果的AirPlay 2软件，允许iPhone用户将设备中的内容投屏到三星电视上。(路透社)
_____________
请加入我们的Facebook、Twitter和G+，或者新浪微博获取最快资讯，我们的微信订阅号是：sgnypost