蔡英文欢迎英国设军事基地 中媒：她疯了！

先前传出英国在脱离欧盟后，将在亚洲南海区域建立军事基地，而外国媒体也询问总统蔡英文是否支持。对此，蔡英文回应“非常欢迎”，并呼吁国际支持台湾防御北京。此新闻一出，立即引来中国媒体与网友崩溃，直呼蔡英文“疯了”，更称她跟刚上任时根本判若两人。

据英国《每日电讯报》报导，针对是否会支持英国脱欧后于南海设置军事基地，蔡英文表示，台湾相当欢迎任何维护南海和平，维护通行自由的行动。“如果它（他国的军事行动）有助于实现这些终极目标（南海的和平），那么我们对此抱持开放态度，也希望所有国家能就这些问题在南中国海全面合作，并尊重彼此的立场。”





对此，中媒《观察者网》也立即报导，标题更直接下“蔡英文疯了！竟欢迎英国设军事基地”，并引用中国官媒《环球时报》的社评，称最近几天蔡英文“就像癫狂了一样”，反覆攻击一国两制和九二共识。跟刚上台时拒绝表态承认、接受九二共识，但也不公开否定的态度，完全是判若两人。“蔡英文显然正在撕掉在她任内将维持两岸关系现状的伪装，转向当年陈水扁『一边一国』的更加激进立场”。





在搜狐新闻的留言区中，许多中国网友也批评蔡英文：“这个女人疯了，你以为你是英国女王吗？你能调动英国皇家海军？”、“蔡英文已经开始疯狂了，台海这两年随时惊涛骇浪”、“英国来南海好啊， 1840 年的仇，我们就有机会报了”、“蔡英文在台独路上已经超过李登辉，陈水扁”、“该启动《反分裂国家法》了”、“到了武统的时候”。（自由时报）

Twitter

sgnypost





