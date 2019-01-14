研究：6光年外“超级地球”可能存在外星生命

据《每日邮报》 1 月 11 日报道，最近发现的超级地球行星巴纳德 b （或 GJ 699 b ），是距地球第二近的星系，距离我们仅 6 光年。





巴纳德 b 是多岩的红矮星，至少比地球大 3.2 倍。每 233 天绕巴纳德星一周，与水星绕太阳运行的距离大致相同。

研究人员发现，这颗巨型超级地球上可能有原始生命。这颗行星非常寒冷，温度与木星卫星欧罗巴相似，大约在零下 150°C 。但科学家们认为，液态水可能位于庇护生命的冰层之下。

研究人员补充道，巴纳德 b 可能有一个巨大的、热铁或镍核心增强地热活动，这也是其有生命的原因之一。

此外，巴纳德星的年龄约 90 亿年，大约是太阳的两倍。





维纳纽瓦大学天体物理学家爱德华 • 吉南在华盛顿州西雅图举行的美国天文学会（ AAS ）第 223 届会议上表示，地热可以支持地表下的 “ 生命区 ” ，类似于南极洲的地下湖泊。

我们注意到木星卫星欧罗巴的表面温度与巴纳德 b 相似，但由于潮汐加热，欧罗巴可能在冰面下有液态海洋。

论文的共同作者斯科特 • 恩格尔说道： “ 现已知最接近太阳的两个恒星系统可以容纳行星，这是发现巴纳德恒星 b 最重要的成就。 ”

非常遗憾的是，即使是现今最先进的望远镜也无法直接对巴纳德

b

成像。但吉南说，未来是有可能使用超大型望远镜对巴纳德

b

成像的。这将揭示该星球的大气状况、地表情况和宜居潜力。

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