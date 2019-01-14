研究：6光年外“超级地球”可能存在外星生命

据《每日邮报》1月11日报道，最近发现的超级地球行星巴纳德b（或GJ 699 b），是距地球第二近的星系，距离我们仅6光年。
巴纳德b是多岩的红矮星，至少比地球大3.2倍。每233天绕巴纳德星一周，与水星绕太阳运行的距离大致相同。
研究人员发现，这颗巨型超级地球上可能有原始生命。这颗行星非常寒冷，温度与木星卫星欧罗巴相似，大约在零下150°C。但科学家们认为，液态水可能位于庇护生命的冰层之下。
研究人员补充道，巴纳德 b可能有一个巨大的、热铁或镍核心增强地热活动，这也是其有生命的原因之一。
此外，巴纳德星的年龄约90亿年，大约是太阳的两倍。
维纳纽瓦大学天体物理学家爱德华•吉南在华盛顿州西雅图举行的美国天文学会（AAS）第223届会议上表示，地热可以支持地表下的“生命区”，类似于南极洲的地下湖泊。
我们注意到木星卫星欧罗巴的表面温度与巴纳德b相似，但由于潮汐加热，欧罗巴可能在冰面下有液态海洋。
论文的共同作者斯科特•恩格尔说道：“现已知最接近太阳的两个恒星系统可以容纳行星，这是发现巴纳德恒星b最重要的成就。”
非常遗憾的是，即使是现今最先进的望远镜也无法直接对巴纳德b成像。但吉南说，未来是有可能使用超大型望远镜对巴纳德b成像的。这将揭示该星球的大气状况、地表情况和宜居潜力。
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