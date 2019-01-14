    • 2019年1月14日

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    研究：6光年外“超级地球”可能存在外星生命

    星期一, 一月 14, 2019 ,

    据《每日邮报》111日报道，最近发现的超级地球行星巴纳德b（或GJ 699 b），是距地球第二近的星系，距离我们仅6光年。

    巴纳德b是多岩的红矮星，至少比地球大3.2倍。每233天绕巴纳德星一周，与水星绕太阳运行的距离大致相同。
    　　
    研究人员发现，这颗巨型超级地球上可能有原始生命。这颗行星非常寒冷，温度与木星卫星欧罗巴相似，大约在零下150°C。但科学家们认为，液态水可能位于庇护生命的冰层之下。
    　　
    研究人员补充道，巴纳德 b可能有一个巨大的、热铁或镍核心增强地热活动，这也是其有生命的原因之一。
    　　
    此外，巴纳德星的年龄约90亿年，大约是太阳的两倍。

    维纳纽瓦大学天体物理学家爱德华吉南在华盛顿州西雅图举行的美国天文学会（AAS）第223届会议上表示，地热可以支持地表下的生命区，类似于南极洲的地下湖泊。
    　　
    我们注意到木星卫星欧罗巴的表面温度与巴纳德b相似，但由于潮汐加热，欧罗巴可能在冰面下有液态海洋。
    　　
    论文的共同作者斯科特恩格尔说道：现已知最接近太阳的两个恒星系统可以容纳行星，这是发现巴纳德恒星b最重要的成就。
    　　
    非常遗憾的是，即使是现今最先进的望远镜也无法直接对巴纳德b成像。但吉南说，未来是有可能使用超大型望远镜对巴纳德b成像的。这将揭示该星球的大气状况、地表情况和宜居潜力。

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