法国人订购中国龙舟 希望通过练习划船抗击乳腺癌

划龙舟能治疗乳腺癌？听起来有些不可思议，却是不少欧洲患者正在身体力行的事情。据法国《北方滨海报》 6 日报道，法国加来市一个名为 “ 白色女士 ” 的乳腺癌患者协会从中国订购了一艘龙舟，希望患者可以通过练习划龙舟来抗击乳腺癌。

报道称，划龙舟可以让前臂不断重复自上而下的动作，有效遏制乳腺癌患者术后经常出现的淋巴结水肿并发症。据悉， 1996 年，加拿大医生麦坚时及其医疗小组进行了全球首个划龙舟治疗乳腺癌的实验，结果显示，这种运动方式对提高乳腺癌的治愈率和防止其复发均有良好的效果。





该协会负责人布尔日瓦称，虽然协会已推出多种运动项目来协助患者恢复，但今年的重头戏绝对是中国龙舟。他称，组织患者划龙舟除了可以对抗疾病，还能为患者提供一种走出孤独、放松心情的集体环境。协会计划将划龙舟作为一个全年性的项目进行推广，通过这项运动来帮助患者树立信心，减少对癌症的恐惧。此外，由于龙舟源自中国，是端午节竞渡用的龙形船，因此可能会引发当地市民好奇心，从而帮助他们开启了解中国文化的大门。

布尔日瓦还表示， “ 白色女士 ” 协会已决定率领乳腺癌患者们组队参加 2020 年的威尼斯划船赛。据了解，意大利水城威尼斯每年 6 月都会举办世界闻名的划船赛事，届时将有 1800 多条非机动船参加 32 公里的长途划船比赛。

据悉，

“

白色女士

”

协会从中国订购的龙舟长

9.1

米，重

160

公斤，设有

10

个位置，价格为

1.5

万欧元。购买龙舟的资金主要来自加来市政府和社会募捐。

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