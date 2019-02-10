美驻加大使称加拿大人在中国被捕不可接受

美国驻加拿大大使星期六表示，美国对中国“非法”拘留两名加拿大人“深感忧虑”。
凯莉·克拉夫特大使在提供给美联社的一份声明中表示，对前外交官康明凯和商人斯帕弗是“不可接受的”，并敦促中国结束随意拘留的行为。这是克拉夫特大使第一次公开就两名加拿大人被中国逮捕发表意见。
中国12月10日拘捕了两名加拿大人，其用意显然是以此向加拿大施压，释放华为高管孟晚舟。华为创办人任正非的女儿孟晚舟12月1日在温哥华机场转机时，被加拿大警方逮捕。加拿大是受美国要求逮捕孟晚舟的。
美国希望引渡孟晚舟到美国受审。她因涉嫌就华为在伊朗的业务误导银行而被控欺诈罪。
克拉夫特说，美国司法部对孟晚舟的刑事控罪完全是基于证据和法律。她说：“美国对加拿大坚守法治表示感谢。”
克拉夫特没有提及计划将被处决的第三个加拿大人。中国在孟晚舟被捕后将一名已被定罪的加拿大毒贩改判死刑，很显然是针对加拿大的恫吓和报复行为。
一些分析指美国在中国拘捕两名加拿大人之后未做回应。特朗普总统本人没有就加拿大人置评。但是美国国务卿蓬皮奥说过，中国应该释放他们。
白宫发言人沙拉·桑德斯和国务院也发表声明予以支持。
克拉夫特说：“我敦促中国结束所有任意和非法的拘留，并依照中国所作的国际承诺尊重对每个人的保护和自由。”
多伦多大学教授罗伯特·博斯威尔则认为，克拉夫特的声明“温吞水”。他说：“那不是在鼓励支持。”
孟晚舟在温哥华机场被捕后，北京当局威胁美国的邻国和盟国将会有严重后果。”
加拿大已经和其盟友发起了一场行动，以赢得康明凯和斯帕弗的释放，许多国家已经发表了支持声明。
两名加拿大人以从事危害中国国家安全的模糊罪名被拘捕。他们至今仍被关押，并不许接触律师。
孟晚舟被准予取保候审，住在其温哥华的两所房产之一，等待引渡程序。
尽管拘捕引发的争执不断升级，北京和特朗普政府间的贸易谈判仍在继续。
美国一直在努力强调贸易谈判和美国针对梦晚舟的案件时完全无关的。他们在特朗普在接受采访表示愿意以放弃对孟晚舟的控罪作为与中国交易的一部分。
特朗普的话令加拿大官员感到沮丧。他们已经坚称加拿大是遵守法治，而且加拿大因签署引渡条约，所以必须遵守。如果指控具有争执意图，加拿大法官可以拒绝引渡要求。
博斯威尔教授说：“下次美国向加拿大提出要求将很难听到回应。特朗普和他的人的麻烦在于，他们完全是在做交易。他们不做设想。仅仅因为特朗普自己就这个案子所说的话，或许就足以令美国的引渡申请被拒绝。”（美国之音）
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