美中贸易谈判有进展无协议，白宫：双方下周继续在美会谈

美中最新一轮贸易谈判星期五落下帷幕。两国虽然没能达成一个足以停止贸易战的协议，但都表示两天的谈判取得了进展，而且下星期还将会在华盛顿继续进行。
美国白宫星期五（2月15日）发表声明说，尽管还有许多工作要做，这些详尽密集的讨论为双边取得了进展。声明还说，美中两国将继续在3月1日将中国进口商品关税从百分之10往上提升的期限前，就一些尚未完成的议题继续协商。
中国国家主席习近平周五会见美国贸易代表莱特希泽和财政部长姆努钦。中国官方媒体援引习近平称，磋商又取得了“重要阶段性进展”，并希望再接再厉，在下星期的华盛顿会谈中推动达成协议。
白宫的声明透露，美国在这次谈判中主要聚焦在中国的结构性改革问题上，其中包括棘手的强迫技术转让、知识产权、网络盗窃等议题。
中国媒体的报道还说，习近平说，中国虽然愿意采取合作的方式解决问题，但是“合作是有原则的。”
虽未达成协议，但谈判有进展且会继续的消息令美股期指货盘前止跌转涨。截至发稿，道指和标普500期指都上扬0.3%。
与此同时，美国财政部长姆努钦星期五称美中两国的贸易谈判“富有成效”，但在另一方面目前尚无迹象显示谈判在最为棘手的领域取得了实质性的进展。
中国国家主席习近平星期五会见了美国首席贸易谈判代表莱特希泽和财政部长姆努钦。
中国官方媒体新华社报道，习近平表示，“对于双方经贸分歧和摩擦问题，我们愿意采取合作的方式加以解决，推动达成双方都能接受的协议”。不过，习近平强调，“合作是有原则的”。
习近平透露，双方的经贸团队下个星期还将在华盛顿会面，推动达成互利双赢的协议。
星期五，在北京举行的美中高层级贸易谈判结束。据报道，双方准备签署一个谅解备忘录，为两国首脑在未来的峰会上达成一个广泛的协议做准备。
据华尔街日报援引知情者所透露的消息，双方将会签署一份谅解备忘录，其中将包括谈判进展状况。这份备忘录也将是特朗普总统和中国国家主席习近平在未来峰会时最终敲定的协议的一个框架。
双方没有确定特习会的时间和地点。此前中国方面建议在海南举行。白宫发言人近日则提出在特朗普位于佛罗里达州的海湖庄园举行峰会的可能性。2017年4月，特朗普和习近平在海湖庄园举行了首次峰会。
此前，特朗普曾表示不会在3月2日截止期前与习近平会面。
财长姆努钦周五在推文中说，“中国副总理刘鹤和美国贸易代表莱特希泽大使富有成效的谈判。”但没有做进一步说明。
周四谈判后，一些媒体报道了双方在一些问题上仍然僵持不下。中国被指强制性技术转让以及当局对国内企业的补贴成为双方达成一个更广泛协议的主要障碍。
华尔街日报周四的报道说，中国发改委提议在6年时间里购买价值2千亿美元的半导体产品。这个数字是美国当前出口中国半导体产品的五倍。
此前中国已经承诺将显著增加美国农产品和资源的进口，包括大豆、液化天然气和原油等。但中方的这些让步与美方希望的根本性的结构改革相差甚大。美方寻求中方在消除强制性技术转让，以及政府对国内企业的补贴。但报道称，最近的中国提议中没有包括如何解决那些结构性的问题。
有关中国提出的增购半导体产品的建议受到美国商业团体和公司的反弹。该提议将要求美国公司改变其供应链，以使芯片直接从美国出口到中国，而不是经由组装和测试芯片的墨西哥和马来西亚发货。据该提议，这些半导体芯片的组装和测试可以在中国完成，而成品仍可算做美国出口。据发改委的提议，产业链的重组资金将由急于通过建起测试组装设施增加就业和税收的中国地方政府提供。
美国半导体产业协会的总裁约翰·诺伊弗称这个计划是转移注意力，精明过头。他说那是中国为实现中国制造2025搞出的会计花样。
美国公司表示无法满足中国的购买需求。美国2017年出口中国价值61亿美元的半导体产品。
经济研究机构凯投宏观的资深中国经济分析师朱利安·埃文斯-普里查德对美国之音说，中国对美国提出的要求还是做出了一些努力，例如预计在3月份人大会议上将会通过的外国投资法，以及在知识产权保护方面的立法等。但他说这些仍难弥合分歧。
埃文斯-普里查德说：“我认为问题在于他们还是与美国所要求的距离相差甚远。而且看起来美方对中方承诺抱有相当大的不信任。”
路透社星期四报道，中国承诺让其所有产业补贴计划符合世贸组织的规则，不会对市场造成扭曲。但是中方没有就如何实施这个承诺做出详细说明。
美方提出的一个主要的要求是建立起一个机制，对中国实施其改革承诺进行经常性的评估。
周三，特朗普总统曾表示愿意考虑将贸易战休兵期延后60天。但次日白宫首席经济顾问库德洛却表示没有这方面的打算。不过，库德洛称北京的谈判气氛不错。
星期四，中国发布的一月份贸易数字显示当月出口同比增长9.1%，而去年12月的出口额同比则下降了4.4%。关于1月出口意外大幅增长的原因有各种分析，凯投宏观埃文斯-普里查德在当天的分析报告中认为，1月出口增长是受春节相关的季节性因素影响，不会持续下去。
中国公布的贸易数字显示1月对美国的出口继续走弱，表示美国的关税开始对出口造成实际拖累。
该机构预期，如果特朗普决定将对价值2千亿美元中国商品所征关税从10%升至25%，将会导致中国经济增长降低两个百分点。
附：白宫星期五声明：
美国白宫星期五（2月15日）就北京最新一轮美中高级别贸易谈判发表声明，以下为白宫新闻发言人的声明全文。
本星期，特朗普总统指示美国官员前往北京就美中贸易问题继续协商。美国方面由贸易代表莱特希泽以及财政部长姆努钦领导此次会谈，中方则由中国副总理刘鹤主谈。星期五双边代表与中国国家主席习近平会晤，此次谈判也包括两国间广泛的技术性交流。
尽管还有许多工作要做，这些详尽密集的讨论为双边取得了进展。美中两国将继续在3月1日将中国进口商品关税从百分之10往上提升的期限前，就一些尚未完成的议题继续协商。美中官员同意任何承诺都将记录在两国的谅解备忘录（MOU）中。
谈判中，美方聚焦在结构问题上，包括强迫技术转让、知识产权、网络盗窃、农业、服务业、非关税壁垒以及汇率议题。美中两国也探讨了中国购买美国品和服务，以降低美国与中国之间长期存在的巨额贸易逆差。
下星期，美中将继续在华盛顿展开正部级和副部级的谈判。美方期待这些后续谈判，希望能看到更多进展。（VOA）
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