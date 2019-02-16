USCC报告称中国可获取大量美国人医疗数据

美国国会下属的美中经济与安全审查委员会（U.S.-China Economic and Security Review Commission）在一份研究报告中说，中国在美国生物领域的投资构成了国家安全方面的风险，中国可以获取大量的美国医疗临床和基因数据，而这些数据可以被中国政府用来胁迫美国人。
这份星期四公布的报告说，中国的生物公司可以通过投资、跟美国大学和研究机构合作、招募美国培养的研究人员等渠道，获取美国的先进技术以及美国人的医疗和基因数据。去年一个中国投资者参与了41项、总值高达26亿美元的美国生物投资交易。报告说：“从理论上讲，获取具有安全敏感性的美国人的私人信息，会造成敲诈风险”
这份由美中经济与安全审查委员会委托美国两家研究公司（Gryphon Scientific and Rhodium Group）撰写的报告说，中国获有美国的临床实验室改进法案修正案（Clinical Laboratory Improvement Amendments，CLIA）制度的证书，并已经美国病理学家协会（College of American Pathologists，CAP）鉴定接受，可以参与美国医疗体系，进而获取美国的医疗和健康数据。
美中经济安全审查委员会是美国国会为了监督美中交往对美国经济与安全影响而于2001年成立的一个重要机构。该委员会每年听取各行业的专家意见，发表各类报告，对美中关系做出评估。
该委员会这份最新报告说，跟其他国家相比，美国在分享医疗和保健数据方面几乎没有什么保护措施。相比之下，中国的法律禁止中国的相关数据传到国外，即使是用于科研目的也必须得到许可。与此同时，中国有很多法律规定，政府可以依据国家安全为由要求生物公司提供合作。
报告同时指出，目前尚无证据显示中国政府将这些美国数据用于战略和敌对性目的。（VOA）
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