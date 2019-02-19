无人商店为顾客提供更便利服务





商店结账队伍的消失也许比我们想象得要早。在亚马逊开设第一家无人商店的一年后，零售商和初创企业正竞相在全球其他商店获得类似的技术，购物者将不再需要排队。





几家初创公司正在向零售商推销他们的技术，这样他们就可以创建类似于亚马逊无人超市的商店。





加拿大皇家银行资本市场互联网分析师马克 · 马哈尼说 :“ 它们不仅是无现金。它们是无收银员。你进去，扫描你的应用程序，通过旋转门。你想拿什么就拿什么，然后走出去。这几乎就像合法的入店行窃。 ”





亚马逊去年抢占先机，在美国三个城市开设了九家无人超市。购物者扫描一个应用程序，进入亚马逊无人商店，拿起他们想要的东西，然后离开。摄像头和传感器会跟踪被取走的商品，从顾客的信用卡或借记卡自动扣款。





奇宾（ Zippin ）和标准认知（ Standard Cognition ）等公司正在与美国和世界其他地区的零售商进行谈判。





标准认知公司联合创始人迈克尔 · 萨斯瓦尔说 :“ 对我们来说，我们认为世界上已经有数以百万计的零售商。让我们帮助他们安装这样的技术。所以我们是在为商店打造技术，而不是为技术打造商店。 ”





零售商可以了解人们如何购买和储存他们想要的产品。摄像头和传感器将知道购物者何时拿起或放下某样东西，并通过发送折扣来吸引他们购买。





萨斯瓦尔说 : “ 我认为在五年后，每个人都会在自动收银商店购物。我认为在 10 年内，这将会非常普遍，事实上，到时去一个不能自动付款的商店或许会有点奇怪。 ”





但无收银员的技术提出了新的隐私问题，以及客户数据落入坏人之手的可能性。





奇宾公司联合创始人克里希纳 · 莫图库里说 :“ 我们确保摄像机实际上是放在离头顶很高的天花板上，直视下方，所以它们几乎就像全球定位系统的摄像机，在地图上看着汽车。他们真的看不到人的脸，这意味着我们不会，也不能在我们的任何技术中使用人脸识别。 ”





奇宾和标准认知公司都在旧金山开设了小型的、不向公众开放的展示店。（美国之音）





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