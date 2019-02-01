刚开年全球天气已“爆表”:多国极端天气打破纪录

2019 年仅仅开始一个月，极端天气已席卷全球多国，甚至打破多项历史纪录。美国中西部经历罕见风寒，澳大利亚遭受极端高温，气候变化再次引发广泛担忧。

北半球，美国中西部寒气逼人。 1 月 30 日，美国芝加哥早上的气温降到 -23 ℃ ，打破了 1966 年创纪录的 -15 ℃ 。美国国家气象局数据显示，芝加哥风寒指数达到 -52 ，即考虑风速影响，芝加哥最低温度相当于无风状态下的 -52 ℃ 。明尼苏达州则创造全美寒冷新 “ 巅峰 ” ，气温低至 -38 ℃ ，风速 35 英里 / 小时，风寒指数 -70 ，突破美国最低纪录。芝加哥已经关闭主要景点和学校，伊利诺伊、威斯康星和密歇根州已经进入紧急状态。美国邮政总局暂停了北达科他、南达科他、内布拉斯加、堪萨斯、明尼苏达、威斯康星、爱荷华和伊利诺斯等中西部州的邮政服务。





南半球，澳大利亚却酷暑难耐。 1 月 24 日，阿德莱德气温达到 46.6 ℃ ，打破 80 年来的纪录。怀阿拉 48.5 ℃ 、利溪 46.9 ℃ 、奥古斯塔港 49.1 ℃ ，全部打破历史最高纪录。高温造成大量野生动物死亡，其中澳大利亚眼镜狐蝠两天内死亡三分之一。澳大利亚气象局表示， 1910 年以来，澳大利亚及其周围的海洋已经变暖了约 1 ℃ 。

未来类似极端天气或更加常见。美国国家海洋和大气管理局表示，虽然人类引起的气候变化不是任何单一极端事件的唯一原因，但极端事件强度或频率的变化或受到人类引起的气候变化的影响。

2018

年

6

月，世界气象组织的一份报告警告说，洪水、热浪和其他极端天气状况

“

可能由于气候变化的加速而持续下去

”

。

2014

年发表在《自然》杂志上的一项研究认为，极端天气的发作与高出地球表面的大气波动有关，而气候变化将使这种变化更为频繁和剧烈，一个变暖的世界或是一个更加极端的世界。

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