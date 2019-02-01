特朗普：第二次“特金会”时间地点确定 下周公布

当地时间 1 月 31 日，美国总统特朗普表示，他与朝鲜最高领导人金正恩的第二次会晤已经确定了时间和地点， “ 特金会 ” 的细节将在下周公布。

综合法新社、今日美国等媒体报道，特朗普在白宫对记者们表示： “ 我们很快就会宣布（关于这次会晤）的细节，将在下周初宣布。我认为你们大多数人都知道会晤地点是哪里。这是一个很大的秘密， ” 特朗普补充说，并称他和朝鲜方面取得了 “ 巨大进展 ” 。





美国国务卿蓬佩奥早前曾表示，在二月底前，他会派遣一支团队 “ 在亚洲某地 ” 为第二次美朝首脑会晤进行安排。彭博社 1 月曾援引消息人士的话透露，第二次美朝领导人峰会计划在越南举行。

进入 2019 年以来，朝鲜和美国已就第二次 “ 特金会 ” 的相关事宜举行多次会谈，美朝关系也呈现出持续缓和的迹象。新年伊始，金正恩发表贺词，重申要坚定不移地实现朝鲜半岛无核化，并表示随时准备和美国总统特朗普再次举行会谈。 2 日，特朗普回应了金正恩的新年讲话，称他也期待与金正恩会晤。随后，美朝首脑也互致亲笔信。

2018

年

6

月

12

日，美朝首脑会晤在新加坡嘉佩乐酒店举行，这是在任的美朝领导人数十年来首次会晤。金正恩与特朗普先进行历史性握手，随后又参加了一对一会谈、双边扩大会议等。会晤期间，双方签署了历史性文件，就四项内容达成协议，包括朝鲜方面承诺

“

完全无核化

”

。美方则承诺向朝鲜提供安全保障。

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