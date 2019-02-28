白宫发特朗普28日“金特会”行程:14时签河内宣言

越南当地时间 2 月 27 日晚，美国白宫公布了总统特朗普 28 日的详尽会晤日程（以下时间俱为越南当地时间）：

8 时 25 分：特朗普自下榻酒店出发；

8 时 45 分：特朗普抵达会晤地点，河内索菲特大都会饭店；

9 时：特朗普与朝鲜最高领导人金正恩举行一对一会谈；

9 时 45 分：特朗普与金正恩进行扩大双边会议；

11 时 55 分：特朗普与金正恩共进工作午餐；

14 时 05 分：特朗普与金正恩共同出席联合协议签署仪式；

14 时 40 分：特朗普离开河内索菲特大都会饭店；

15 时 50 分：特朗普在下榻饭店召开记者会；

17 时 05 分：特朗普从河内起飞返美。

据此前美国政府官员透露， 28 日会晤后，双方将发表包含会谈结果的《河内宣言》。韩联社消息称，据预测，朝美在去年 6 月的第一次会谈中达成共识的 “ 实现半岛完全无核化、构建半岛持久稳定和平机制以及建立新的朝美关系 ” 的具体落实计划将被写入其中，但具体细节不得而知。





2 月 27 日晚，朝鲜最高领导人金正恩与美国总统特朗普进行了朝美领导人第二次会晤的首次会面。当天 18 时 30 分许，两人在越南河内的索菲特传奇大都会酒店内交错排列的共 12 面国旗前握手并互致问候，并面对媒体进行了简短的对话。金正恩表示，此次峰会对于特朗普而言是一个 “ 勇敢的决定 ” 。特朗普则称他与金正恩 “ 关系很好 ” ，并补充说他认为两人的第二次峰会将 “ 非常成功 ” ，且可能比去年的第一次峰会 “ 更加伟大 ” 。

随后，两人进行了简短的一对一闭门会谈，并共同举行了晚宴。这也是两人首次

“

社交性质的宴会

”

，去年

6

月举行的新加坡首次

“

金特会

”

期间，两人仅共进了工作午餐。

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