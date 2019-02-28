亚股走势不稳 因围绕中美将达成协议的乐观情绪消退

亚洲股市周四动力不足。美国贸易代表莱特希泽的讲话，削弱了认为中美很快将达成贸易协议的乐观情绪。
美元受到美债收益率上涨的支撑，守住周三的涨幅。
沪综指.SSEC跌0.3%，因更多疲软经济数据打击人气。周四公布的数据显示，2月制造业活动连续第三个月萎缩，因出口订单降至全球金融危机以来最低水准。
莱特希泽周三称，现在预测美中贸易谈判的结果还为时过早。
莱特希泽对美国国会议员说，美国面临的与中国有关的问题“太过严重”，无法通过承诺购买更多美国商品来解决，两国达成的任何协议都必须包含一套执行程序以确保中国兑现承诺。
“莱特希泽的评论使得最新有所上升的贸易协议希望降低了一点，股市受到一些下行压力，”三井住友资产管理的资深策略师Masahiro Ichikawa表示。
“印度和巴基斯坦之间爆发冲突是一项担忧。但目前来说这仍是个区区域性问题，迄今为止整体市场受到的影响有限。”
印度和巴基斯坦周三均宣称击落对方战机，双方冲突升级。
**回落**
MSCI明晟全球股指本周稍早一度触及四个月高位，得益于对美中贸易谈判的乐观期望。莱特希泽讲话后，该股指回落。
“有人认为贸易新闻将继续在一段时间内左右市场人气。问题是复杂的，进行权衡是真实的，看法是有分歧的，”澳新银行策略师在报告中表示。
汇市方面，美元指数持稳在96.097。
美元指数周三上涨0.1%，脱离三周低点，因美债收益率在美国周四公布第四季国内生产总值(GDP)前上扬。
美元兑日圆JPY=报110.87，周三因印度与巴基斯坦的紧张关系升级触及低点110.355。
日本1月工业生产创出一年来最大降幅，避险日圆对此反应不大。
欧元兑美元EUR=略涨至1.1377，周三下滑0.15%。
英镑兑美元GBP=D3距离上日触及的近八个月高位1.3351不远。英镑本周大涨，因投资者增加对无协议英退可能性大大降低、以及英国可能推迟退欧的押注。
美国原油期货持稳于每桶56.96美元，守住周三2.5%的涨幅。
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