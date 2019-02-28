亚股走势不稳 因围绕中美将达成协议的乐观情绪消退

亚洲股市周四动力不足。美国贸易代表莱特希泽的讲话，削弱了认为中美很快将达成贸易协议的乐观情绪。





美元受到美债收益率上涨的支撑，守住周三的涨幅。









莱特希泽周三称，现在预测美中贸易谈判的结果还为时过早。





莱特希泽对美国国会议员说，美国面临的与中国有关的问题 “ 太过严重 ” ，无法通过承诺购买更多美国商品来解决，两国达成的任何协议都必须包含一套执行程序以确保中国兑现承诺。





“ 莱特希泽的评论使得最新有所上升的贸易协议希望降低了一点，股市受到一些下行压力， ” 三井住友资产管理的资深策略师 Masahiro Ichikawa 表示。





“ 印度和巴基斯坦之间爆发冲突是一项担忧。但目前来说这仍是个区区域性问题，迄今为止整体市场受到的影响有限。 ”





印度和巴基斯坦周三均宣称击落对方战机，双方冲突升级。





** 回落 **





MSCI 明晟全球股指本周稍早一度触及四个月高位，得益于对美中贸易谈判的乐观期望。莱特希泽讲话后，该股指回落。





“ 有人认为贸易新闻将继续在一段时间内左右市场人气。问题是复杂的，进行权衡是真实的，看法是有分歧的， ” 澳新银行策略师在报告中表示。





汇市方面，美元指数持稳在 96.097 。





美元指数周三上涨 0.1% ，脱离三周低点，因美债收益率在美国周四公布第四季国内生产总值 (GDP) 前上扬。









日本 1 月工业生产创出一年来最大降幅，避险日圆对此反应不大。













美国原油期货持稳于每桶 56.96 美元，守住周三 2.5% 的涨幅。





原油此前大涨，因美国石油库存意外下降，且沙特阿拉伯不理会美国总统特朗普寻求抑制油价攀升的评论。

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路透社

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