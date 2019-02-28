    • 2019年2月28日

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    亚股走势不稳 因围绕中美将达成协议的乐观情绪消退

    星期四, 二月 28, 2019 ,

    亚洲股市周四动力不足。美国贸易代表莱特希泽的讲话，削弱了认为中美很快将达成贸易协议的乐观情绪。

    美元受到美债收益率上涨的支撑，守住周三的涨幅。

    MSCI明晟亚太地区(除日本)指数在平盘上下波动，韩股综合股价指数(KOSPI).KS110.25%，日股日经指数.N2250.35%

    沪综指.SSEC0.3%，因更多疲软经济数据打击人气。周四公布的数据显示，2月制造业活动连续第三个月萎缩，因出口订单降至全球金融危机以来最低水准。
    莱特希泽周三称，现在预测美中贸易谈判的结果还为时过早。

    莱特希泽对美国国会议员说，美国面临的与中国有关的问题太过严重，无法通过承诺购买更多美国商品来解决，两国达成的任何协议都必须包含一套执行程序以确保中国兑现承诺。

    莱特希泽的评论使得最新有所上升的贸易协议希望降低了一点，股市受到一些下行压力，三井住友资产管理的资深策略师Masahiro Ichikawa表示。

    印度和巴基斯坦之间爆发冲突是一项担忧。但目前来说这仍是个区区域性问题，迄今为止整体市场受到的影响有限。

    印度和巴基斯坦周三均宣称击落对方战机，双方冲突升级。

    **回落**

    MSCI明晟全球股指本周稍早一度触及四个月高位，得益于对美中贸易谈判的乐观期望。莱特希泽讲话后，该股指回落。

    有人认为贸易新闻将继续在一段时间内左右市场人气。问题是复杂的，进行权衡是真实的，看法是有分歧的，澳新银行策略师在报告中表示。

    汇市方面，美元指数持稳在96.097

    美元指数周三上涨0.1%，脱离三周低点，因美债收益率在美国周四公布第四季国内生产总值(GDP)前上扬。

    美元兑日圆JPY=110.87，周三因印度与巴基斯坦的紧张关系升级触及低点110.355

    日本1月工业生产创出一年来最大降幅，避险日圆对此反应不大。

    欧元兑美元EUR=略涨至1.1377，周三下滑0.15%

    英镑兑美元GBP=D3距离上日触及的近八个月高位1.3351不远。英镑本周大涨，因投资者增加对无协议英退可能性大大降低、以及英国可能推迟退欧的押注。

    美国原油期货持稳于每桶56.96美元，守住周三2.5%的涨幅。

    原油此前大涨，因美国石油库存意外下降，且沙特阿拉伯不理会美国总统特朗普寻求抑制油价攀升的评论。(路透社)

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