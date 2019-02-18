英国结论：华为设备5G网络的风险在可控范围之内

路透社援引英国《金融时报》 17 日的报道说，英国国家网络安全中心（ UK National Cyber Security Centre ）的研究结论认为，未来的 5G 网络使用华为通讯设备所孕育的风险可以得到有效的控制。中心表示，由中心负责人牵头的 “ 华为网络安全评估监督委员会 ” （ Huawei Cyber Security Evaluation Oversight Board ）去年已经发布了评估报告，对华为通讯设备提出了工程与安全方面的担忧。中心因此对华为公司有 “ 独特的监督和了解 ” ，期待华为能够解决委员会提出的关切。





英国的结论在此之前已显现端倪。英国军情六处负责人杨格（ Alex Younger ） 15 日表示，英国可能会就华为问题采取相对温和的立场，因为华为问题过于复杂，不能简单地一禁了事。他同时强调，各国都有权找出解决问题的办法。英国政府通信总部（ Government Communications Headquarters ）前负责人汉尼根（ Robert Hannigan ）最近也在媒体撰文说，英国国家网络安全中心 “ 从未发现中国通过华为实施国家网络活动的证据 ” ， “ 任何中国科技对 5G 网络的任何部分构成无法接受的威胁的指称都是胡说八道 ” 。





英国政府的结论时逢美中两国因华为问题激烈交锋。美国副总统彭斯星期六在慕尼黑国际安全会议上说， “ 中国的法律要求（华为这样的公司）为北京庞大的安全机构提供方便可以获取其网络和设备中的任何数据。美国呼吁其所有的安全伙伴提高警惕，拒绝任何会损害我们的通讯技术或我们的国家安全系统安全性的企业。 ” 彭斯要求欧盟国家全面禁止华为参与未来网络的建设。





北约秘书长史托藤伯格同天表示，北约严肃对待华为产品的安全问题，但 “ 我们作为一个联盟尚未得出最后的结论 ” 。





《金融时报》援引一位消息人士的话说，英国政府的结论对欧洲领导人来说分量很重，因为英国是 “ 五眼联盟 ” 成员，能够接触美国提供的敏感情报。他说： “ 其他国家就能争辩说，如果英国确信国家安全面临的威胁能够减轻，他们也能向公众和美国政府保证，他们将会审慎行事，继续允许他们的通讯服务商使用中国设备，前提是他们采取英国建议的防范措施。 ”





消息人士透露，英国国家网络安全中心正在参与英国通讯基础设施的政府评估，并在计划今年春季发布的调查报告中提出防范华为对

5G

网络安全威胁的建议措施，后者可能包括提高供应商的多样性，并宣布

5G

网络的部分区域为禁区。（美国之音）

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