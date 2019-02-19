日本将打造新一代超级计算机 投入12亿美元

日媒称，日本将启动下一代国产超级计算机计划。它将作为8月结束运行的国产超级计算机“京”的后继机型，于2019财年着手打造，2021财年开始运行。如今，经济活动越来越多地使用大量数据，通过超级计算机，可以无穷尽地生成人工数据，开发出划时代的新药和创新性的生产技术。
据《日本经济新闻》2月18日报道，日本官方和民间企业将投入约1300亿日元（约合12亿美元）。
日本理化学研究所2012年开始在神户市运行超级计算机“京”，计算速度当时达到世界第一，但后来被超越。下一代机型被称为“后京”，由理化学研究所与富士通开发。作为国策的超级计算机将在时隔约10年后迎来更新换代。
“后京”计算机模拟计算速度将达到“京”的100倍，是材料开发、自然现象解析等“计算科学”的核心。它还可以融合大数据解析和人工智能，开拓出超越“数据科学”的新领域。
理化学研究所创新智能统合研究中心副主任上田修功说：“通过高性能计算机，可以无穷尽地制造‘人工数据’。”
人工数据是通过模拟技术重新创造出的实际上并不存在的虚拟数据。参与“后京”开发的东京大学教授加藤千幸说：“通常都是收集大量的现实实验数据进行分析，但通过‘后京’进行模拟将成为可生成此前没有的数据的强力手段。”
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