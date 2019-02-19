日本将打造新一代超级计算机 投入12亿美元

日媒称，日本将启动下一代国产超级计算机计划。它将作为 8 月结束运行的国产超级计算机 “ 京 ” 的后继机型，于 2019 财年着手打造， 2021 财年开始运行。如今，经济活动越来越多地使用大量数据，通过超级计算机，可以无穷尽地生成人工数据，开发出划时代的新药和创新性的生产技术。





据《日本经济新闻》 2 月 18 日报道，日本官方和民间企业将投入约 1300 亿日元（约合 12 亿美元）。

日本理化学研究所 2012 年开始在神户市运行超级计算机 “ 京 ” ，计算速度当时达到世界第一，但后来被超越。下一代机型被称为 “ 后京 ” ，由理化学研究所与富士通开发。作为国策的超级计算机将在时隔约 10 年后迎来更新换代。

“ 后京 ” 计算机模拟计算速度将达到 “ 京 ” 的 100 倍，是材料开发、自然现象解析等 “ 计算科学 ” 的核心。它还可以融合大数据解析和人工智能，开拓出超越 “ 数据科学 ” 的新领域。

理化学研究所创新智能统合研究中心副主任上田修功说： “ 通过高性能计算机，可以无穷尽地制造 ‘ 人工数据 ’ 。 ”

人工数据是通过模拟技术重新创造出的实际上并不存在的虚拟数据。参与

“

后京

”

开发的东京大学教授加藤千幸说：

“

通常都是收集大量的现实实验数据进行分析，但通过

‘

后京

’

进行模拟将成为可生成此前没有的数据的强力手段。

”

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