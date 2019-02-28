黑莓起诉Twitter：在移动短信应用中侵犯专利

2 月 28 日早间消息，据路透社报道，黑莓（ BlackBerry ）本周三针对 Twitter 提起专利侵权诉讼，指控 Twitter 公司在移动短信应用中，非法使用了黑莓研发的技术。

诉状递交给位于洛杉矶的美国地方法院。黑莓称，作为移动通信的 “ 相对较晚进入者 ” ， Twitter 公司错误地试图借鉴黑莓的发明来弥补竞争劣势，这些发明被用于包括 Twitter 主应用和 Twitter 广告在内的多项服务，侵犯了黑莓公司六项专利。

诉讼文件指出， Twitter 盗用了使黑莓 “ 率先获得重大商业成功 ” 的一些功能， “ 成功地将消费者从黑莓的产品和服务转移到了自己的产品和服务上。 ”





Twitter 公司发言人拒绝置评。

黑莓是一家早期信息服务提供商，产品包括手机内置短信软件 BBM （ BlackBerry Messenger ），并以移动电子邮件设备而举世闻名。

但是，由于消费者转向了苹果的 iPhone 、三星的 Galaxy 和其它 Android 智能手机，总部位于安大略省滑铁卢市的黑莓失去了影响力。

这起诉讼类似于黑莓去年 3 月和 4 月对 Facebook 和 Snap 两家公司提起的专利侵权案。

去年 8 月，美国地区法官伍浩平（ George Wu ）允许黑莓在这些诉讼中追诉大部分侵权索赔，但法庭记录显示，这些诉讼仍悬而未决。

伍浩平可能会被指派审理旧金山法院的黑莓诉 Twitter 一案，因为联邦法院通常将 “ 相关 ” 案件委派给同一位法官。 Facebook 和 Snap 的诉讼被认为是相关案件。

自

2016

年退出智能手机市场以来，黑莓已将重点转向管理移动设备和包括自动驾驶汽车在内的其它领域的软件。

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