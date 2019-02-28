日企抢人才使尽浑身解数 “求职咖啡馆”风靡日本

日本大学周围掀起一股求职咖啡馆风潮，学生享用免费饮品的同时，可以和招聘企业面对面交流，颠覆了一直以来身着职业装、捧着简历四处参加企业招聘会的传统局面。

《日本经济新闻》报道称，在应届毕业生逐渐转变为 “ 卖方市场 ” 的日本，各大企业为抢夺人才使尽浑身解数，颇具新意的求职咖啡馆应运而生。据报道，求职咖啡馆的运营经费来源于企业赞助，赞助商的数量在短短两年内增加大约 2 倍，现有大概 140 家，其中不乏松下、日产、软银以及东日本旅行铁路公司等知名企业。装潢与普通咖啡馆无异，不同的是店内摆放有赞助商的企业宣传册，学生可以免费使用无线网络、畅饮咖啡和果汁，了解一手求职信息。店方还负责组织学生和企业的交流活动。

东京一家求职咖啡馆的工作人员 27 日告诉记者，咖啡馆平时仅限学生使用，大概每月举办一次交流会，赞助企业的人事主管均会出席。在求职季正式打响之前，这种交流活动有时几乎持续一整天。





报道称，日本企业的 “ 人才争夺战 ” 日益激烈，与其举办大规模的招聘活动，不如先在非正式的轻松氛围下，和名牌大学的学生简单碰面，反而性价比更高。对于低年级学生来说，即便暂时没有求职意向也可以在求职咖啡馆收集信息，积累人脉。日本电报电话公司（ NTT ）正是因为苦恼于无法接触到地方学生，因此决定通过赞助求职咖啡馆的方式拓展招聘渠道。

记者注意到，求职咖啡馆在日本大学生中人气较高。有光顾过的学生在社交媒体上写道： “ 环境很好，聊天不会紧张 ”“ 一听说有目标企业的人来，就跑去咨询情况 ”“ 没想到现在还能这样找工作 ” 。

报道还称，自

2013

年日本京都同志社大学附近出现首家求职咖啡馆以来，现在在东京大学、早稻田大学、京都大学、名古屋大学等日本高等学府附近陆续涌现求职咖啡馆。店铺通常位于校门正对面或者徒步二三分钟的好地段，每天可吸引至少

3000

名学生光顾。

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