澳籍华裔作家杨恒均已被中方关押指定居所监视

澳大利亚华裔作家杨恒均因涉嫌从事危害中国国家安全活动，在中国被拘捕。日前，有消息称，他被关押在指定居所监视居住。





据英国《卫报》当地时间 1 月 31 日报道，目前遭 “ 指定居所监视居住 ” 的杨恒均被拒绝领事探视。 澳大利亚外长佩恩（ Marise Payne ）表示， “ 没有证据显示杨恒均被拘留是与中国和加拿大的外交争端有关 ” 。她呼吁中方确保以公正、透明的方式处理事件。





1 月 24 日，中国外交部证实澳大利亚籍华裔作家杨恒均已被扣留。杨恒均成为最新一名在中国遭到拘押的西方公民。





中国外交部发言人华春莹表示，杨恒均因涉嫌从事危害中国国家安全犯罪活动，北京市国家安全局近期依法对其采取强制措施进行审查。





此外，华春莹还被媒体追问杨恒均被关押在何处。





华春莹对此并没有正面回应，只表示杨恒均的各项合法权利均得到了充分保障，中方为澳方履行领事职务提供了必要协助。





1 月 25 日，澳大利亚外交及贸易部发声明称，已经与杨恒均联系。同时，澳大利亚外交及贸易部不会提供有关杨的进一步细节，或澳大利亚官员与杨的讨论详情。





根据知情者透露，杨恒均的身体和精神状态尚好。

据了解，杨恒均以访问学者身份住在纽约，杨恒均在

1

月

19

日与同妻儿回到中国，原本计划再飞往上海，但从此未再出现。





有报道称，

53

岁的杨恒均曾在中国外交部任职，后来入籍澳大利亚。

关于杨恒均的任职经历，中方回应称，其未曾在中国外交部工作。

（多维新闻）

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