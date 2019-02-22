美国公布多个疲弱数据 凸显经济面临的阻力增加

美国核心资本财订单去年 12 月意外下滑，由于机械和初级金属需求下降，表明企业设备支出持续放缓，这可能进一步拖累经济增长。





周四公布的其他数据显示， 2 月大西洋沿岸中部地区制造业活动自 2016 年 5 月以来首次萎缩， 1 月成屋销售跌至逾三年低点，使经济成长前景蒙阴。





这些报告，加上上周公布的 12 月零售销售和 1 月制造业产出大幅下滑等数据，强化了美国联邦储备委员会 (FED/ 美联储 ) 今年在进一步升息时将保持 “ 耐心 ” 的立场。





美联储周三公布的 1 月 29-30 日政策会议记录显示，经济前景 “ 下行风险有所增加 ” 。美联储在那次会议上维持利率不变，并放弃了 “ 进一步逐步提高 ” 借贷成本的承诺。





“ 看来经济扩张这朵玫瑰已经开始凋谢， ” Naroff economic Advisors 首席分析师 Joel Naroff 表示， “ 这些数据并未描绘出一幅未来强劲增长的画面。 ”





美国商务部公布，扣除飞机的非国防资本财订单下降 0.7% 。 11 月数据被下修，显示所谓的核心资本财订单下降 1.0% ，而不是此前公布的下降 0.6% 。





路透调查的分析师此前预计， 12 月核心资本财订单增长 0.2% 。核心资本财订单同比增长 6.1% 。





12 月核心资本财出货量上升 0.5% ， 11 月确认为增长 0.2% 。在政府的国内生产总值 (GDP) 数据中，核心资本财出货量被用于计算设备支出。





尽管核心资本财出货量反弹表明，第四季企业在设备上的支出继续温和增长，但订单意外下降表明，未来几个月将表现疲弱。





数据公布后，美元兑一篮子货币缩减涨幅，华尔街股市走低。美国公债价格下跌。





** 前景愈发黯淡 **





费城联邦储备银行周四公布的另一份报告突显出企业支出前景持续转弱。该报告显示， 2 月制造业活动指数从 1 月的 17.0 降至 -4.1 ，自 2016 年 5 月以来首次出现负值。

该指数低于零表明该地区制造业出现萎缩。然而，该地区制的造商总体上对未来六个月的商业状况保持乐观。费城联储地区覆盖宾夕法尼亚州东部、新泽西州南部和特拉华州。





尽管白宫减税 1.5 万亿美元，但自 2018 年第二季以来，企业在设备上的支出一直在放缓。包括苹果 (AAPL.O) 在内的一些公司利用减税带来的意外所得大规模回购股票。上月的一项调查显示，减税并未导致企业改变招聘或投资计划。





表现已经落后于其他领域的房地产市场再度传来坏消息。全美不动产协会 (NAR) 在今日发布的第三份报告中称，上月成屋销售下降 1.2% ，经季节调整后年率为 494 万户，为 2015 年 11 月以来最低。





但房地产市场前景正在改善，抵押贷款利率降至一年低点，房价升势放缓，这可能使购房更具吸引力。就目前而言，疲弱的房地产市场进一步证明，美国经济在去年第四季出现疲软后， 2019 年初走势挣扎。





凯投宏观 (Capital Economics) 驻纽约房地产分析师 Matthew Pointon 表示 :“ 但从更广泛的角度来看，经济放缓以及库存不足这一长期存在的问题，将抑制今年的销售增长。 ”





世界大型企业联合会发布的今日第四份报告显示，衡量美国未来经济活动的一项指标在今年 1 月下滑，而去年 12 月该指标持稳，因有预测称到 2019 年底美国经济增长将大幅放缓。





摩根大通将 2018 年第四季 GDP 增长预期下调 0.1 个百分点，至 1.4% 。政府将于下周四发布第四季 GDP 报告。美国经济去年第三季增长 3.4% 。





以中国和欧洲为首的全球经济增长大幅放缓、财政刺激力度减弱、贸易紧张局势以及英国脱欧的不确定性，给经济前景蒙上了一层阴影。





尽管阴云密布，但美国就业市场依然强劲，尽管裁员趋势显示出就业市场的一些疲态。美国劳工部周四公布的第五份报告显示，截至 2 月 16 日当周，初请失业金人数经季节调整后减少 2.3 万人，至 21.6 万人。





但上周初请失业金人数四周移动均值上升 4,000 人，至 23.575 万人，为 2018 年 1 月以来最高。





摩根大通驻纽约经济学家

Daniel Silver

表示

:“

最近劳动力市场似乎已有所降温，但这并不太令人意外，因尽管有其他迹象表明经济放缓，近几个月就业增长一直强劲。

”(

路透社

)

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