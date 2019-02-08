美国援委物资受阻边境 马杜罗：不能为美干涉开路

装载着美国对委内瑞拉人道主义援助物资的卡车受阻于哥伦比亚与委内瑞拉的边境。





据英国广播公司（ BBC ）消息，本周四（ 2 月 7 日），数辆装载着食物和药品的卡车，在哥伦比亚警方的护卫下抵达哥伦比亚边境城市库库塔。目前还不清楚这些人道主义援助将如何通过哥、委两国的边境。此前，委内瑞拉军队已用卡车集装箱和一辆油罐车封锁了提恩迪塔斯大桥，这座桥连接着哥伦比亚的库库塔和委内瑞拉的乌雷尼亚。那些装载着救援物资的卡车现在停泊在提恩迪塔斯大桥附近。

委内瑞拉总统马杜罗拒绝这些物资进入委内瑞拉国内，他表示，这将为美国的军事干涉打开通道。同时，美国国务卿蓬佩奥则要求委内瑞拉重新开放大桥，以便让救援物资进入委内瑞拉。

数年来，委内瑞拉一直受困于经济动荡，居高不下的通货膨胀率与必需的生活物资短缺，已有数百万委内瑞拉人逃离了母国。今年

1

月

23

日，反对党领袖瓜伊多自行宣布自己为

“

临时总统

”

，随即得到美国和一些拉美国家的支持。

1

月

28

日，美国宣布对委内瑞拉国有石油公司（

PdVSA

）进行制裁，试图掐断马杜罗政府的经济命脉。

2

月

3

日，在哥伦比亚广播公司（

CBS

）播出的节目中，特朗普被问及美国是否会对委内瑞拉动武时表示，

“

我不想这么说，但是这确实是一个选项。

”

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