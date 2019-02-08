美民主党重启通俄门调查 特朗普怒了：骚扰总统

外媒称，美国众议院情报委员会 2 月 6 日重启了对俄罗斯干预 2016 年美国大选的调查，并表示调查内容将包括外国政府是否对特朗普总统有影响力等问题。

美国《华尔街日报》网站 2 月 6 日称，民主党在 2018 年中期选举中赢得了对众议院的控制权，从而掌控了该委员会。它表示，打算展开积极的独立调查。该委员会正在重启一个最初由共和党在执掌该委员会时调查的问题。民主党批评它旨在保护特朗普不受审查，而不是揭露真相。共和党人当时指责民主党人想要破坏特朗普的声誉。

该委员会新任民主党主席亚当 · 希夫 2 月 6 日在一份声明中说，该委员会看到了有关洗钱和金融影响力的可信报告，并打算积极追查这些线索。 希夫说： “ 总统在竞选、过渡和执政期间对俄罗斯的行动和姿态，只会加剧人们对外国在财政或其他方面对特朗普总统施加影响力的担忧。有必要确认他或他政府中的那些人自上任以来是否在为外国利益服务。 ”

报道称，特朗普否认与俄串通，并称各种调查是 “ 政治迫害 ” 。

特朗普 2 月 5 日发表国情咨文演讲时警告说， “ 荒谬的党派调查 ” 威胁到了美国的经济稳定。在 6 日被问及这个问题时，特朗普猛烈抨击了希夫，称他是一个 “ 政治黑客 ” ，没有调查的依据。

特朗普在白宫说： “ 这叫总统骚扰。 ”

该委员会将调查的其他问题包括特朗普或其助手是否与任何和俄罗斯有关的人协作，以及是否有人试图阻碍官方对外国操纵行为的调查。

希夫说，该委员会的工作目标将是公开问责。这与正在进行类似调查的特别检察官罗伯特 · 米勒的工作形成了鲜明对比，后者的目的是在出现任何违法行为时提出指控。

在第一次正式会议上，该委员会闭门投票，批准向司法部递交问话记录 —— 允许司法部官员在法律诉讼中使用这些记录作为证据。





另据美联社报道，众议院情报委员会主席、民主党人希夫 6 日宣布，计划发起一项覆盖面很广的新调查，针对俄罗斯干预 2016 年美国大选和特朗普在外国的金融利益情况。特朗普因此批评希夫。

特朗普说希夫这样做 “ 完全没有缘由 ” ，他是 “ 想出名的政治仆从 ” 。他还把希夫的行为称为 “ 对总统的骚扰 ” ，宣称这些行为有损国家。

众议院议长佩洛西 6 日说，特朗普在国情咨文中建议民主党人放弃对其政府的调查，这是一个在国会没有立足之地的 “ 威胁 ” 。她说： “ 总统不应该对众议院发出威胁。 ”

报道认为，佩洛西和参议院少数党领袖查克 · 舒默在国会调查特朗普政府的问题上，没有表现出任何心软的迹象。

舒默

6

日在参议院发言时问道，特朗普在

“

害怕

”

什么？他说，如果特朗普不害怕

“

他做错了什么

”

，那么他会

“

耸耸肩

”

，让调查继续进行。

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