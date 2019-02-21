蔡英文不接受两岸和平协议 决心2020竞选连任

刚刚宣布要代表民进党在 2020 年参选寻求连任的台湾总统蔡英文表示，台湾社会不会接受任何伤害台湾国家主权或消灭台湾民主的政治协议，并表达了她对于明年连任当选总统的决心。





2 月 20 日，台湾总统蔡英文在总统府接见欧洲议会友台小组访问团后，发表 “ 回廊谈话 ” ，对媒体表示欧洲议员也关心最近由国民党提出的两岸和平协议，她也就此给出了回应。





不接受两岸和平协议





蔡英文说： “ 在中国不放弃武力犯台，在强推一国两制的框架的情况下，没有所谓的对等的谈判，也不会有真正的和平。台湾人民会很谨慎地面对这件事情。我相信台湾社会是不会接受任何会消灭或伤害国家主权，或是消灭台湾民主的任何的政治的协议。 ”





蔡英文表示，台湾人民会谨慎面对这件事。她也指出，台湾长久以来都是维护区域和平稳定的力量，而中国的军事企图心及不放弃对台动武才是对这一区域状态的威胁。





日前国民党主席吴敦义表示，如果国民党重返执政，愿在对等、有尊严的前提下，依照两岸人民关系条例与对岸洽签两岸和平协议，引发了不少争论。民进党方面称这样的政治协议实质上就是 “ 投降协议 ” 。





不过淡江大学国际研究学院院长王高成认为，蔡英文讲到的与和平协议是两回事。





他说： “ 和平协议只是营造两岸之间的和平，稳定两岸的现状关系，规范两岸未来的和平互动关系，不一定会涉及到改变台湾的目前的民主自由的现状，因为这个跟统一协议不一样。 ”

在观察人士看来，自今年年初中国主席习近平发表 “ 告台湾同胞书 ”40 周年讲话，多次提到 “ 一国两制 ” 和 “ 统一 ” 以来，蔡英文多次以强硬态度回应，表示台湾民意坚决反对。这样的表现对她原本低迷的民意支持度有所帮助。





然而，王高成院长则认为，正是蔡英文的强硬态度导致台湾面临越来越大的来自对岸的威胁。





有决心寻求 2020 连任





本周早些时候，蔡英文在接受美国有线电视台 CNN 采访时证实，她将投入 2020 年台湾总统选举的角逐，寻求连任。





台湾国立台湾大学政治系教授张登及认为，回顾 2018 年的选举到今年元旦之前，蔡英文因为选举责任的关系承担很大的压力，也曾有声音联名要求她不要竞选连任，不过蔡英文在近一个多月来的表现让民进党内很难再有其它候选人来挑战她。





张教授说： “ 所以应该说这一个多月的发展显示，一月初习近平的谈话确实对于蔡总统巩固党内对她的支持，以及顺利赢得执政党的提名有很大的帮助。但是这一点是不是能够保证她能在今年下半年以后逐渐展开的朝野对决的总统选举能够也非常的顺利，我觉得这个还很难讲。 ”





由台湾世新大学进行的最新民意调查结果显示，蔡英文的支持度低于台北市市长柯文哲、高雄市市长韩国瑜以及已经宣布要参选的前新北市市长朱立伦等人。对此，蔡英文表示 “ 民调是死的，人心是活的 ” ，表达了她的决心和信心。

三足鼎立蔡有一定把握？





台湾各党派已经为 2020 总统选举开展准备工作。目前看来，民进党出现挑战蔡英文的其它候选人人选的可能性不大。国民党还要进行党内的初选才会更加明朗，主席吴敦义表示他欢迎任何人积极参选，也不排除高人气的高雄市长韩国瑜。而台北市市长柯文哲也因非常高的声势而备受瞩目，观察人士认为很有可能他也会参选。





台大的张登及教授认为在这样三足鼎立的态势下， 2020 总统大选可能会重演去年九合一选举的情形，不过他认为蔡英文对于胜选还是可以保持乐观期待，她能够拿到 40% 左右的选票就可以了。





张教授解释说： “ 这也是我想她会标举抗拒中方的压力来团结民意，这一个部分也有助于巩固对中方的压力更加疑惧的这部分的民意，那这个部分不管是不是过半，但是至少有助于执政党巩固 35% 到 40% 的民意。如果是三足鼎立，这对蔡总统就会比较有利。 ”





王高成则认为，利用对待中国方面的强硬态度来收拢民意的方式只有短期的帮助，而这个效果已经达到尽头了。对于 2020 大选，他持观望态度，表示还要等待其他候选人出炉才会更加明晰。





中国官媒《环球时报》

20

日发表社论，表示蔡英文当下的态度与上一次胜选前后相比判若两人，指她为

“

一个台湾激进势力领头的

‘

斗士

’”

。这篇社论还表示，

“

台湾选一次，台独势力的放肆就增加一份，这样的局面必须改变

”

。（美国之音）

Twitter

sgnypost





