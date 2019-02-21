李克强称中国坚决不搞“大水漫灌” 稳健的货币政策没有变也不会变

中国总理李克强总理在周三的国务院常务会议上说， “ 我在这里重申：稳健的货币政策没有变，也不会变。我们坚决不搞 ‘ 大水漫灌 ’ ！ ”





中国政府网援引他的话称， “ 我国近期实施的一些货币政策，外界舆论特别是市场主体总体评价是积极的，但也出现了个别质疑的声音，认为是不是搞量化宽松？ ”

李克强指出，一个月内两次降准，既是顺应市场主体的强烈呼声，也因中国存款准备金率比世界上任何主要经济体都高，在这方面有充足的空间。而且在降准过程中也适当回收了流动性。





2019 年开年，人民银行就宣布， 1 月份分两次下调金融机构存款准备金率共计 1 个百分点，同时 2019 年一季度到期的中期借贷便利（ MLF ）不再续做。





“ 相关金融机构要齐心协力，让更多贷款更便捷流向实体经济和中小微企业，特别是要向中长期贷款方向加大力度，以此引导宏观经济平稳运行、长期向好。 ” 李克强说。





他表示， “ 降准信号发出后，社会融资总规模上升幅度表面看比较大，但仔细分析就会发现，其中主要是票据融资、短期贷款上升比较快。这不仅有可能造成 ‘ 套利 ’ 和资金 ‘ 空转 ’ 等行为，而且可能会带来新的潜在风险。 ”





他要求相关部门要认真分析研究今年以来实体经济和中小微企业实际贷款的变化情况，要吃准 “ 问题 ” ，采取有针对性的措施。





李克强最后强调：

“

解决中国发展的长远问题，根本途径是全面深化改革，推动高质量发展，以促改革、调结构促进经济稳中求进。

”

（路透社）

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