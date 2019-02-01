    • 2019年2月1日

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    澳贸易部长：澳中可能在“一带一路”框架内合作

    星期五, 二月 01, 2019 , ,

    澳政府并没效仿美国对华强硬路线，并在某些方面寻求与中国合作。澳大利亚2017年外交政策白皮书的一个特点是在中国挑战美国在亚洲霸权军事现代化不会对澳构成威胁之间找到一丝平衡。澳政府和反对党都知道，要保持对美国信任，就须对特朗普外交政策的某些方面持怀疑态度。澳政治领导人发现，加强自力更生是很有必要的。美国希望澳政府更愿主动反击中国。此刻，澳应从同志情谊美梦中清醒过来。

    澳两党都知道，利用与中国的关系大玩国内政治权术，毫无用处。最近几个月最具讽刺意味的是，澳政界双方都含蓄地拒绝白宫对中国越来越好战的立场。澳政界人士明智地对美国持怀疑态度。总理莫里森强烈主张，美中关系不应被视为对抗，并表示不会为所谓的太平洋支点冷战牌。工党领袖比尔·肖顿也强调，先发制人地将中国定性为战略威胁于事无补。
    　　
    在特朗普上任头几个月混乱中，澳时任外长毕晓普常呼吁恢复冷战式美国领导层。但当这一现象死灰复燃之际，无论是政府、反对党，还是美国在该地区的关键盟友，都没听从这样的安排。
    　　
    尽管对中国日益雄心勃勃的经济发展和治国战略存在合理担忧，但似乎没哪个美国盟友愿投入新一轮冷战中。问题在于美国是否具备政治、民众意愿，与中国进行长期的冷战热斗
    　　
    与此同时，澳贸易部长西蒙·伯明翰坚称，作为一带一路倡议的一部分，澳可能愿意与中国共同出资开发基础设施项目，对此美国不应意外。在其他方面，澳政府并没效仿美国的强硬路线。2018年早些时候，美国取消邀请中国参加环太平洋军演，但澳并没取消中国参加卡卡杜军演的邀请。

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