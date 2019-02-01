澳贸易部长：澳中可能在“一带一路”框架内合作

澳政府并没效仿美国对华强硬路线，并在某些方面寻求与中国合作。澳大利亚 2017 年外交政策白皮书的一个特点是在 “ 中国挑战美国在亚洲霸权 ” 与 “ 军事现代化不会对澳构成威胁 ” 之间找到一丝平衡。澳政府和反对党都知道，要保持对美国信任，就须对特朗普外交政策的某些方面持怀疑态度。澳政治领导人发现，加强自力更生是很有必要的。美国希望澳政府更愿主动反击中国。此刻，澳应从 “ 同志情谊 ” 美梦中清醒过来。





澳两党都知道，利用与中国的关系大玩国内政治权术，毫无用处。最近几个月最具讽刺意味的是，澳政界双方都含蓄地拒绝白宫对中国越来越好战的立场。澳政界人士明智地对美国持怀疑态度。总理莫里森强烈主张，美中关系不应被 “ 视为对抗 ” ，并表示不会为所谓的 “ 太平洋支点 ” 打 “ 冷战 ” 牌。工党领袖比尔 · 肖顿也强调， “ 先发制人地将中国定性为战略威胁 ” 于事无补。

在特朗普上任头几个月混乱中，澳时任外长毕晓普常呼吁恢复冷战式 “ 美国领导层 ” 。但当这一现象死灰复燃之际，无论是政府、反对党，还是美国在该地区的关键盟友，都没听从这样的安排。

尽管对中国日益雄心勃勃的经济发展和治国战略存在合理担忧，但似乎没哪个美国盟友愿投入新一轮冷战中。问题在于美国是否具备政治、民众意愿，与中国进行 “ 长期的冷战热斗 ” 。

与此同时，澳贸易部长西蒙

·

伯明翰坚称，作为

“

一带一路

”

倡议的一部分，澳可能愿意与中国共同出资开发基础设施项目，对此美国不应意外。在其他方面，澳政府并没效仿美国的强硬路线。

2018

年早些时候，美国取消邀请中国参加

“

环太平洋

”

军演，但澳并没取消中国参加

“

卡卡杜

”

军演的邀请。

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