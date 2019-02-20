梵蒂冈首度承认神父破戒生子 称有秘密准则处理

罗马天主教教廷首度承认，对破戒生育子女的神父有一套处理准则。但该准则可能仅在形式上 “ 要求 ” 而非命令这些教牧人员放弃神职，因为教会并未规定神父做了父亲就必须开除。

据美国有线新闻网（ CNN ） 19 日消息，梵蒂冈发言人吉索蒂（ Alessandro Gisotti ）在一份声明中表示，可以确认教会存在为那些生育子女的教牧人员提供秘密指导的准则，该准则仅供内部使用，不会公开。吉索蒂表示，内部指导准则的基本原则是 “ 保护儿童 ” 。吉索蒂称，根据秘密规则的要求，生育子女的教牧人员须离开神职，并 “ 承担起作为父母的责任，专门为子女献身 ” 。





早前，《纽约时报》首次报道梵蒂冈关于处理教牧人员生育子女的指导方针。该报道指出，爱尔兰心理治疗师文森特 · 道尔（ Vincent Doyle ） 28 岁时得知，担任他教父的天主教神父其实是其生父。此事后来导致他创办全球支援组织 “ 国际应对 ” （ Coping International ），协助身世相同的人，该组织已经在 175 个国家拥有 50 ， 000 名用户。在他设法帮这些神父子女获得承认时，梵蒂冈的一位总主教给道尔看教廷对于处理相关个案的准则。因为那是秘密文件，道尔想取得复本未获同意。

尽管该份文件显示，天主教神父必须保持独身生活，避免任何形式的性行为。但世界各地神职人员的性虐待丑闻经常打破这些规则戒律，而许多教会的部长也默认存在神职人员性行为的案例。然而，梵蒂冈教会却拒绝从其悠久的传统中退缩。梵蒂冈神职人员会众副主席里帕（ Monsignor Andrea Ripa ）表示，指导原则更多的是形式的而非命令的。督导逾 40 万名神父的圣职部也表示，无法因此开除神父。





《纽约时报》该篇报道发表于教皇方济各（ Pope Francis ）第一次承认教会内有神职人员强奸和性虐修女后两周。教会也越来越难以漠视议题。梵蒂冈准备在本周召开一场前所未有的会议，讨论重创教会声誉的神父性侵儿童问题，届时可能有许多人不满教廷处理丑闻的方式，亲赴罗马抗议，包括儿童时期被性虐待的受害者、遭神父性侵的修女，以及像道尔这样的神职人员的子女。

教皇方济各也坦诚，他相信神职人员性侵事件和生育子女的问题可能仍在继续发生。教皇表示，从人们意识到某个案例的那一刻开始，该案就已经结束了，道尔的事件就像这样。教皇称，梵蒂冈教会已经在这方面做了大量工作，将来还会就此做更多工作。

“

是的！我们有这个意愿和决心，

”

教皇补充道。

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