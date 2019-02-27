委内瑞拉"自立总统"上周离境 回国或面临30年监禁





无视最高法院旅行禁令，委内瑞拉反对派领导人、 “ 自立总统 ” 瓜伊多自上周离境。当地时间 26 日，一名最高法院法官称，瓜伊多擅自离境将面临最高 30 年监禁。

目前，瓜伊多人尚在国外。周末押送 “ 美国援助 ” 强行入境失败后，瓜伊多于 25 日以 “ 临时总统 ” 身份出席了地区组织峰会，会上其与美国副总统彭斯碰面，彭斯声称给予其 “100% 支持 ” ，并继续威胁马杜罗政府 “ 所有选项都在桌面 ” 。

据俄罗斯卫星通讯社报道，当地时间 26 日，委内瑞拉最高法院助理法官瓦尔迪兹（ Juan Carlos Valdez ）对该社表示，瓜伊多 22 日造访哥伦比亚已经违反了最高法院的旅行禁令。





“ 他是一个躲避法院裁决的人，对打算重新回国的离境者该怎样？他们必须被抓起来并送去监狱。 ” 瓦尔迪兹说， “ 他可能面临 30 年监禁 ” 。

该法官还表示，国家检察部门目前正在分析瓜伊多的行为是否构成犯罪。

上月 23 日，瓜伊多自行宣布担任 “ 临时总统 ” ，在美国的支持下，向马杜罗政府发起挑战。随后，委最高法院于当月 29 日对瓜伊多发布旅行禁令，禁止他离开该国。

上周四（ 21 日），瓜伊多组织车队前往委内瑞拉与哥伦比亚边境，为 “ 美国援助 ” 入境做准备，直到周五（ 22 日）突然现身哥方一侧。今日俄罗斯（ RT ）电视台称，瓜伊多表面上是带领支持者施压马杜罗政府为 “ 美国援助 ” 放行，然而到了 23 日其支持者与安全部队冲突时，瓜伊多却不见了踪影。

25 日，瓜伊多在哥伦比亚首都波哥大以 “ 临时总统 ” 身份出席了利马集团峰会。会上，美国副总统彭斯为瓜伊多站台，继续对马杜罗发出威胁。





目前仍身处哥伦比亚的瓜伊多告诉哥 NTN24 电视台，尽管面临被捕的风险，他仍打算回国。

26 日，马杜罗接受美国广播公司（ ABC ）专访，他在回应是否会允许瓜伊多回国时说道： “ 他可以来或者走，但将必须面对法律制裁，法院禁止他离开这个国家。 ”

“ 他必须尊重法律。 ” 马杜罗说。





瓜伊多正在面临两难选择。观察者网此前援引《华盛顿邮报》分析，瓜伊多要么可能在回国后被逮捕，要么被禁止重新入境（或自己选择待在国外），这都可能削弱反对派的势头。

近来，委内瑞拉反对派与马杜罗政府持续围绕美国 “ 人道主义救援物资 ” 入境一事展开对峙，上周末，反对派护送 “ 美国援助 ” 强行入境的行动以失败告终。目前争论仍在持续。

委内瑞拉副总统罗德里格斯驳斥有关该国发生人道主义危机的指控。她表示，国际法规定，只有在发生自然灾害与武装冲突的情况下，才能运送外国人道主义援助。

联合国与国际红十字会则敦促华盛顿不要将人道主义援助政治化，在未经委政府同意的情况下不要运送援助物资。





“ 援助 ” 迟迟不能入境，为继续施压马杜罗政府，美国又想借助安理会这一平台。

据路透社报道，美国 26 日表示，希望联合国安理会本周就一项呼吁委重新大选与提供人道主义援助的决议草案进行投票。不过预计此举势必遭到俄罗斯与其他国家的反对。

此外，美国的行动还包括继续追加经济制裁。美国委内瑞拉问题特别代表艾布拉姆斯（ Elliott Abrams ） 26 日对记者说，华盛顿将在本周与下周对马杜罗政府的高级成员及其金融事务实施更多制裁。

据联合国官网消息，安理会 26 日就委内瑞拉问题举行会议，俄罗斯常驻联合国代表涅边贾（ Vassily Nebenzia ）表示，美国试图向委内瑞拉提供援助是 “ 企图非法越境运送不明货物 ” 。

涅边贾称，如果美国真诚地想帮助委内瑞拉人民，就应该通过联合国机构来进行。他说，俄罗斯已经成功通过世界卫生组织毫无障碍地向委内瑞拉提供了

7.5

吨医疗物资。

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