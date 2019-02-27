疑因产后抑郁致人伦悲剧 美国女子涉谋杀年幼儿女

美国加州阿普兰市（ Upland ） 26 日发生一起人伦悲剧，一女子涉嫌谋杀两名年幼儿女。





综合阿普兰市警方和当地媒体消息，该事件发生于当地时间 26 日上午 11 时 30 分左右，一个名叫泰拉 · 奥尔特加（ Tierra Ortega ）的女子涉嫌将她年仅一岁的儿子从他们居住的公寓楼二层抛下。警察赶到现场时，看到小男孩在公寓前的地上，泰拉 · 奥尔特加则从这座公寓楼二层的一个阳台跳下来，头朝下摔在混凝土楼梯上。

警察随即检查了泰拉 · 奥尔特加所住公寓，发现房间内还有一个女婴，颅骨骨折且有其他伤痕，已经没有生理反应。

泰拉 · 奥尔特加和两个孩子都被送往医院。女婴很快死亡，男童身受重伤，所幸目前伤势稳定。警方证实，这名女子是两个孩子的母亲，将面临谋杀和谋杀未遂罪名指控。事发时孩子的父亲不在，被打电话叫回家接受警方讯问。

该公寓物业管理人员证实了这个女子的名字，并透露他们一家大约一年前刚从加州拉蓬特市（ La Puente ）搬过来。

他们的邻居卡雷

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卡尔德隆（

Kaeleigh Calderon

）对媒体说，泰拉

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奥尔特加一家人很安静，从没见过他们吵架，真没想到她能做出这种事。不过，很多妈妈遭受产后抑郁折磨，这真是一个问题。

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