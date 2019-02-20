美媒：澳大利亚达成秘密协议向沙特出售军火

美国广播公司 19 日透露称，该公司发现了一份秘密文件，揭露了澳大利亚暗中向沙特阿拉伯出售军火的协议。

美国广播公司（ ABC ） 19 日称，该公司看到的一份电子光学系统公司（ EOS ）的文件中显示，澳大利亚政府正帮助该公司销售运往沙特阿拉伯的武器。





这份机密文件是 EOS 公司董事会的会议记录，其中描述了董事会签署一份意向书，将卖给沙特内政部 500 套远程武器系统组件。报道称，该公司与美国武器制造商 “ 轨道 ATK 公司 ” 有一项业务合作，通过这项合作将远程武器系统供应给沙特阿拉伯。

但该公司首席执行官本 • 格林（ Ben Greene ）表示，他们提供武器系统的对象是 “ 美国 ” ，并拒绝透露最终的用户是否为沙特阿拉伯。





除了发现 EOS 公司可能将武器提供给沙特阿拉伯外，美国广播公司还从一份公开的文件中发现，在 2013 年至 2016 年间，澳大利亚国防部曾为该公司的远程武器系统提供 370 万美元的资金。另外，澳大利亚政府的出口信贷机构去年还曾以履约保证金的形式向该公司提供 3300 多万美元的资金。澳大利亚政府对 EOS 公司的支持，得到了该公司的承认。

报道称，就在这一消息被曝光之际，澳大利亚的主要军事盟友，美国和英国，正放弃对沙特的军事支持。沙特阿拉伯领导的联军被指控在也门任意发动空袭和军事行动，造成数千名平民死亡。





澳大利亚人权观察组织负责人伊莱恩 • 皮尔逊表示，澳大利亚政府需要更加公开与沙特的交易。他说道： “ 澳大利亚政府一再表示， ‘ 相信我们，我们遵循武器贸易条约，并遵守人权义务 ’ 。但事实上，我们对此一无所知，因为这并不透明。 ”

他还表示，

“

我希望，我们对沙特阿拉伯提供了哪些武器、设备的数量，以及如何得知这些武器不会被用到也门的战场上，这些信息都应该有更高的透明度。

”

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