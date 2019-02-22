华为董事长称将扩大在加拿大研发投资 尽管CFO在该国被捕

中国电信设备企业华为董事长梁华周四表示，公司致力于增加在加拿大的投资，尽管去年 12 月加拿大警方应美国要求逮捕其首席财务官 (CFO) 孟晚舟。





在梁华对记者发表上述讲话之前，华为表示今年将把在加拿大的研发投资提高 15% 并新增 200 个研发岗位，使员工数量增加 20% 。





“ 我们不会改变对研发投资的做法，我们将继续增加在加拿大的研发投资， ” 梁华称。 “ 我们愿意与电信运营商展开进一步合作。 ”





孟晚舟被控银行与电信欺诈、并违反美国对伊朗的制裁措施。





梁华指出，他认为孟晚舟被逮捕的理由 “ 十分罕见 ” ，并称他不能说这些指控中不包含政治考量。孟晚舟正对美国的引渡要求进行抗辩。





“ 我希望她能获释，可以与家人团聚，但我不是律师，所以我不能评论这个案子的实质内容， ” 他表示。





梁华表示，中国和加拿大目前的关系并不理想。





“ 我们知道两国之间有一些问题需要解决， ” 他说。





加拿大正在考虑是否允许华为供应 5G 网络设备。一些加拿大盟友已对华为设备设限，指称有被用于间谍活动之虞。





梁华表示，他希望任何决定都是基于该公司的技术优劣、而非其他因素。 ( 路透社 )

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