华为董事长称将扩大在加拿大研发投资 尽管CFO在该国被捕

中国电信设备企业华为董事长梁华周四表示，公司致力于增加在加拿大的投资，尽管去年12月加拿大警方应美国要求逮捕其首席财务官(CFO)孟晚舟。
在梁华对记者发表上述讲话之前，华为表示今年将把在加拿大的研发投资提高15%并新增200个研发岗位，使员工数量增加20%。
“我们不会改变对研发投资的做法，我们将继续增加在加拿大的研发投资，”梁华称。“我们愿意与电信运营商展开进一步合作。”
孟晚舟被控银行与电信欺诈、并违反美国对伊朗的制裁措施。
梁华指出，他认为孟晚舟被逮捕的理由“十分罕见”，并称他不能说这些指控中不包含政治考量。孟晚舟正对美国的引渡要求进行抗辩。
“我希望她能获释，可以与家人团聚，但我不是律师，所以我不能评论这个案子的实质内容，”他表示。
梁华表示，中国和加拿大目前的关系并不理想。
“我们知道两国之间有一些问题需要解决，”他说。
加拿大正在考虑是否允许华为供应5G网络设备。一些加拿大盟友已对华为设备设限，指称有被用于间谍活动之虞。
梁华表示，他希望任何决定都是基于该公司的技术优劣、而非其他因素。(路透社)_____________
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