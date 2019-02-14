委内瑞拉政局动荡 中资在委进退维谷

随着委内瑞拉政治危机日趋升级，中国对盟友马杜罗逐渐失去耐心。专家指出，中国正采取两面下注的策略，但中国在委内瑞拉的投资已经陷入进退维谷的境地。





中国外交部周三否认了《华尔街日报》报道的中国外交官在美国与委内瑞拉反对派会谈。但据研究两国关系的专家表示，中国政府对如何挽救其在委内瑞拉的投资和债务深感担忧，中国可能在建立与反对派瓜伊多接触的渠道。





荷兰莱顿亚洲研究中心（ Leiden Asia Centre ）研究员陈懋修（ Matt Ferchen ）告诉美国之音： “ 中国希望，通过与反对派瓜伊多保持联络渠道的畅通，一旦马杜罗下台，中国的贷款换石油交易和密切的外交关系不会受到危及。 ”





中国在委内瑞拉的投资





2007 年达成 “ 贷款换石油 ” 协议。独立研究人员 620 亿美元的贷款，占中国向拉美贷款总额的 53% 。 过去数十年，就在他国放弃与这个资金匮乏的国家开展业务之际，中国加大了对委内瑞拉的支持力度。中国和委内瑞拉在年达成贷款换石油协议。独立研究人员 估计 ，此后委内瑞拉从中国获得了超过亿美元的贷款，占中国向拉美贷款总额的





两国最初都得益于这笔交易。坐拥全球最大石油储备的委内瑞拉对中国出口飙升，获得了发展的资金；中国对委内瑞拉直接投资大幅上升，中国企业赢得委内瑞拉项目合同，在美国的后院开辟了战略立足点。













在马杜罗于 2013 年掌权后，问题变得更加突出。由于产量大幅下降、原油价格暴跌和长期腐败及管理不善，委内瑞拉无法输送足够的原油来履行其义务。自 2015 以来，委内瑞拉偿还给中国的资金已经降至非常低的水平。目前中国拥有委内瑞拉价值 230 亿美元的外债，是委内瑞拉最大的债权国。





中资进退维谷





马杜罗执掌政府的情况下，中国在委内瑞拉的投资前途未卜。美国财政部上月对委内瑞拉国有石油公司进行制裁，目的是切断马杜罗的收入来源，此举可能限制马杜罗政府向中国偿还债务的能力。





中国也承认，美国支持的瓜伊多政府可能会拒绝偿还中国的债务。《华尔街日报》引述中国商务部最新的委内瑞拉投资指导报告称，如果委内瑞拉反对派掌权，新政府可以以 “ 保护国家利益 ” 为由与中方重新谈判合同条款，甚至拒绝偿还欠中国的债务。





为了争取中国支持，瓜伊多曾谨慎地保证，如果马杜罗下台，他的政府将尊重与中国间的现有协议。





“ 所有依法与中国签署的协议都将受到尊重。如果以前的协定是按照国民大会的适当批准程序签署的，我国政府将接受并遵守这些协定， ” 瓜伊多在给《南华早报》的书面回复中写道。

瓜伊多强调协议必须得到国民大会的批准，这可能会让外界对马杜罗自 2015 年以来签署的协议产生怀疑。 2015 年，反对派控制了立法机构。





同时，瓜伊多还呼吁和中国建立一种 “ 透明的关系 ” ，以结束 “ 马杜罗政府统治时期对我们资源的掠夺 ” 。





特朗普政府可能会向瓜伊多施加压力。美国财政部负责国际事务的副部长马尔帕斯本月初表示： “ 中国一直是委内瑞拉最大的贷款方，支持该国糟糕的治理，一旦委内瑞拉恢复民主和经济改革，结果会提高国际社会的最终成本 ”





美国智库布鲁金斯学会外交政策高级研究员皮科内（ Ted Piccone ）告诉美国之音，在查韦斯和马杜罗执政期间，外国投资者基本上被挡在了委内瑞拉石油业门外。





“ 考虑到糟糕的经济形势，以及石油生产恢复所需的时间，马杜罗下台后的政府将不得不要求北京方面减免债务。它还必须决定是否审查中国在委内瑞拉石油生产领域的合资投资，以便为其他外国投资者提供更多机会， ” 皮科内表示。





在查韦斯和马杜罗统治下，外国企业大部分被排除在石油业之外。（美国之音）

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