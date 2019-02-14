委内瑞拉政局动荡 中资在委进退维谷

随着委内瑞拉政治危机日趋升级，中国对盟友马杜罗逐渐失去耐心。专家指出，中国正采取两面下注的策略，但中国在委内瑞拉的投资已经陷入进退维谷的境地。
中国外交部周三否认了《华尔街日报》报道的中国外交官在美国与委内瑞拉反对派会谈。但据研究两国关系的专家表示，中国政府对如何挽救其在委内瑞拉的投资和债务深感担忧，中国可能在建立与反对派瓜伊多接触的渠道。
荷兰莱顿亚洲研究中心（Leiden Asia Centre）研究员陈懋修（Matt Ferchen）告诉美国之音：“中国希望，通过与反对派瓜伊多保持联络渠道的畅通，一旦马杜罗下台，中国的贷款换石油交易和密切的外交关系不会受到危及。”
中国在委内瑞拉的投资
过去数十年，就在他国放弃与这个资金匮乏的国家开展业务之际，中国加大了对委内瑞拉的支持力度。中国和委内瑞拉在2007年达成“贷款换石油”协议。独立研究人员估计，此后委内瑞拉从中国获得了超过620亿美元的贷款，占中国向拉美贷款总额的53%。
两国最初都得益于这笔交易。坐拥全球最大石油储备的委内瑞拉对中国出口飙升，获得了发展的资金；中国对委内瑞拉直接投资大幅上升，中国企业赢得委内瑞拉项目合同，在美国的后院开辟了战略立足点。
尽管中国的参与可能被其他拉美国家视为一条有吸引力的发展道路，但美国国际战略研究中心（CSIS）的一份报告指出，中国的投资未能给委内瑞拉带来长期利益。报告称，中资主要集中在自然资源领域并以中国高附加值产品换取拉美大宗商品，这使得委内瑞拉没有理由开发更复杂的产品，实现可持续的工业增长。
中国的投资还缺乏最基本的透明度。中国的投资通常采取对外直接投资或通过中国政策性银行放贷的形式，详细信息很难追踪。此外，中国拒绝加入为双边投资设定标准的巴黎俱乐部（Paris Club），限制了国际社会了解中国在委内瑞拉投资规模的能力。
在马杜罗于2013年掌权后，问题变得更加突出。由于产量大幅下降、原油价格暴跌和长期腐败及管理不善，委内瑞拉无法输送足够的原油来履行其义务。自2015以来，委内瑞拉偿还给中国的资金已经降至非常低的水平。目前中国拥有委内瑞拉价值230亿美元的外债，是委内瑞拉最大的债权国。
中资进退维谷
马杜罗执掌政府的情况下，中国在委内瑞拉的投资前途未卜。美国财政部上月对委内瑞拉国有石油公司进行制裁，目的是切断马杜罗的收入来源，此举可能限制马杜罗政府向中国偿还债务的能力。
中国也承认，美国支持的瓜伊多政府可能会拒绝偿还中国的债务。《华尔街日报》引述中国商务部最新的委内瑞拉投资指导报告称，如果委内瑞拉反对派掌权，新政府可以以“保护国家利益”为由与中方重新谈判合同条款，甚至拒绝偿还欠中国的债务。
为了争取中国支持，瓜伊多曾谨慎地保证，如果马杜罗下台，他的政府将尊重与中国间的现有协议。
“所有依法与中国签署的协议都将受到尊重。如果以前的协定是按照国民大会的适当批准程序签署的，我国政府将接受并遵守这些协定，”瓜伊多在给《南华早报》的书面回复中写道。
瓜伊多强调协议必须得到国民大会的批准，这可能会让外界对马杜罗自2015年以来签署的协议产生怀疑。2015年，反对派控制了立法机构。
同时，瓜伊多还呼吁和中国建立一种“透明的关系”，以结束“马杜罗政府统治时期对我们资源的掠夺”。
特朗普政府可能会向瓜伊多施加压力。美国财政部负责国际事务的副部长马尔帕斯本月初表示：“中国一直是委内瑞拉最大的贷款方，支持该国糟糕的治理，一旦委内瑞拉恢复民主和经济改革，结果会提高国际社会的最终成本”
美国智库布鲁金斯学会外交政策高级研究员皮科内（Ted Piccone）告诉美国之音，在查韦斯和马杜罗执政期间，外国投资者基本上被挡在了委内瑞拉石油业门外。
“考虑到糟糕的经济形势，以及石油生产恢复所需的时间，马杜罗下台后的政府将不得不要求北京方面减免债务。它还必须决定是否审查中国在委内瑞拉石油生产领域的合资投资，以便为其他外国投资者提供更多机会，” 皮科内表示。
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