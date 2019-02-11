印度企业AI领域竞争加速 与中美相比风投力度不足

两年来，印度斯维吉公司这个得到众多风险资本资助的餐馆聚合公司连续获得胜利。自 2017 年 10 月以来，该公司平台上的互动次数（在消费者、送餐员和餐馆之间进行）已经从 20 亿次增加到 2019 年 1 月的 400 亿次。在这段时间里，斯维吉公司平台上的餐厅数量从 1.2 万家发展到超过 5.5 万家，运营城市从 7 个发展到 70 个，配送员从 1.5 万人发展到 12 万人。这家总部设在印度本加卢鲁的企业的价值也大大提高 —— 从 2018 年 2 月的 7 亿美元增加到年底的 33 亿美元。

印度《经济时报》网站 2 月 9 日报道，这种令人目眩的增长意味着， 2014 年刚刚成立的斯维吉公司要想保持发展步伐，就必须高瞻远瞩，超越人为干预。斯维吉公司正依靠技术，尤其是人工智能（ AI ），来帮助其系统跟上这一快速增长的步伐。

斯维吉公司工程和数据科学部负责人戴尔 · 瓦斯说： “AI 对我们维持企业成长至关重要。 ” 在过去 12 到 18 个月里，斯维吉一直在扩大这个团队，并投入更多资源。

报道称，在印度，斯维吉并不是第一个咬住 AI 这个苹果的科技巨星。此前，谷歌、沃尔玛实验室、弗利普卡特公司、 Paytm 和 OYO 等数家跨国或本土企业，都在印度投资并收购了公司，以扩大它们在 AI 领域的影响力。

过去几年，初创公司和大公司一直在进行相对小规模的 AI 实验。如今，正如初创企业的一系列交易和内部预算正朝着这个方向转移所表明的，这一领域的竞争势头正在加速。

报道称， AI 指的是计算机或系统解读外部数据并根据这些信息做出决策的能力。作为一个研究领域，虽然 AI 从 20 世纪 50 年代中期以来一直存在，但过去 10 年来的技术进步却使它从实验室研究迅速跃升为主流应用。

几个因素推动了全球范围的 AI 发展，包括大规模数据集的普及、图形处理器的出现所催生的处理能力飞跃、云技术的进步，以及机器学习和自我改进算法的日益先进。

专注于 AI 领域的初创公司正得到投资者支持，具有强大 AI 能力的企业正开始赢得交易和早期实验者以外的客户。

印度早期风险投资公司 YourNest 公司的执行董事吉里什 · 希瓦尼说： “ 在我们目前获得的投资提议中，至少有 25% 至 30% 涉及 AI 的重要元素。 ”

有证据表明，大的科技公司以及印度政府对 AI 给予了更广泛的支持。科技巨头谷歌公司 2017 年 7 月收购了成立才 4 个月的哈利实验室公司。然而，除了哈利实验室公司在机器学习和自然语言处理方面具有专长之外，谷歌公司正在更深入地打入印度市场。

2018 年 3 月，谷歌印度分公司在一篇博文中说： “ 对于企业家来说，我们正开展一项以印度为基地的加速器计划，其重点主要是 AI/ 机器学习技术。我们的全球加速器项目已经为三十多家印度初创企业提供了支持，其中有六家专注于 AI/ 机器学习领域的创新。 ”

另外，印度临时财长皮尤什 · 戈亚尔在预算中宣布设立一个国家人工智能项目。印度还计划建立一个全国人工智能中心。

据美国科技巨头埃森哲公司的一份研究报告估计，到 2035 年， AI 有可能为印度经济总值增加 9570 亿美元。

以 AI 初创企业的数量计算，印度 2016 年在二十国集团国家中排名第三。自 2011 年以来，这些初创企业的复合年增长率为 86% ，高于全球平均水平。

然而，印度市场的一些局限性可能会减缓这种势头。首先，印度的数据质量仍然是一个问题。人口、语言等的多样性也限制了消费者对应用程序的随时学习能力。其次，尽管有一些变化，但与中国和美国等竞争对手相比，风险资本对专注于

AI

的印度初创企业的投资力度仍然不足。

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