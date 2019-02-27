OPEC不惧特朗普压低原油价格压力 将继续减产

美媒称，据石油输出国组织（OPEC）官员说，沙特阿拉伯和OPEC其他成员国很可能会不顾美国要求压低原油价格的压力，在该组织 4 月份开会时支持继续限制石油产量。

据美国《华尔街日报》网站 2 月 25 日报道，在俄罗斯领导下，由 14 个OPEC产油国和 10 个国家组成的联盟去年 12 月达成一项协议，从今年 1 月开始实施为期 6 个月的限产，但同意在今年 4 月再次就这一决定展开辩论。此举旨在应对全球供过于求导致（原油）价格走低的局面。





报道称，一名海湾国家OPEC官员说： “ 在目前的市场条件下，我认为有理由将减产时间延长到 4 月之后。 ”

但在 25 日，美国总统特朗普对该组织施加了新的压力。他在推特上说，OPEC应该 “ 放松一点 ” ，因为 “ 油价太高了 ” 。

报道称，近些天来，利雅得一直在拉拢俄罗斯等非OPEC成员国和成员国尼日利亚。

据报道，作为全球基准的布伦特原油 25 日跌至 65.84 美元，跌幅为 2.1% 。自今年年初以来，由于OPEC的努力以及美国禁止OPEC成员国伊朗和委内瑞拉出口石油，油价上涨了约 25% 。

即便如此，沙特官员表示，他们今年至少需要每桶 80 美元的价格来支付国家开支。

海湾国家的官员说，美国产量的增长和持续的经济不确定性正鼓励他们保持目前的产量限制。

报道称，根据OPEC最新的石油市场报告，随着对墨西哥湾的投资开始见成效，美国石油产量今年预计将增加

180

万桶

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日。

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