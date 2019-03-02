中国内地企业高管对经济前景及收入增长乐观 因政府推支持措施

路透香港3月1日 - 国际会计和谘询公司--罗兵咸永道周五发表的调研报告称，中国内地高管对于全球经济增长比全球同行更乐观，对未来收入增长亦颇有信心；罗兵咸永道相信，这与中国去年推出了一系列支持创新、科学及技术等政策，以及藉减税以促进民间经济发展有关。
罗兵咸永道发表最新一期“全球CEO调研中国报告”显示，近73%的内地高管预计未来12个月全球经济增长将会改善（去年为69%），高于全球高管的42%和香港高管的41%。中国内地更是参与调研的国家地区中，唯一比去年更加乐观的经济体。
此外，在全球经济放缓的大环境下，内地高管对收入增长却颇有信心，35%对其企业未来12个月的收入增长前景感到“非常有信心”；47%的对公司未来三年的增长前景充满信心。
“中国内地高管对收入增长保持了较乐观的态度，他们可能通过维持稳定和信心来缓解贸易摩擦所带来的担心和顾虑，从而减少贸易摩擦的直接影响。”罗兵咸永道中国内地及香港市场主管合伙人林怡仲称。
他指出，去年正值中国改革开放40周年之际，国家推出了一系列的政策来推动和鼓励在创新、科学和技术方面的投资，并通过减税等措施来促进民营和小微企业的发展。
罗兵咸永道预期，未来三年这些政策会进一步促进企业的转型和技术创新，从大环境上能够更好地与中国企业高管对未来三年的乐观预期吻合。
参与调研的78%的中国企业高管们关心的首要问题是贸易冲突，其次是政策和地缘政治不确定性（73%），然后为保护主义（72%）。为了应对挑战，中国内地高管正在调整供应链和采购策略（70%），并将增长策略（52%）和生产（40%）转移到其他地区。
出于紧张的贸易局势，中国高管们对美国的依赖程度逐渐降低，并在其他地区积极寻找增长机会。对外投资优先考虑的前三大地区是“一带一路”国家、亚太地区及欧盟地区。
此外，内地企业高管深信人工智能，而且政府对这一领域的参与被视为具有重要作用。92%受访中国高管认为人工智能的采用将在未来五年内显著改变他们从事业务的方式。
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