美中有望达成贸易协议 提振世界股市

有迹象显示，美国可能在今后几个星期内跟中国达成贸易协议，世界市场星期五（3月1日）为之振奋。
在欧洲，法国CAC40指数上涨0.6%，至5273.05点。德国DAX指数升0.9%，至11622.83点。英国富时100指数涨0.6%，至7119.41点。美国华尔街股市星期五开盘不到半小时，道琼斯工业平均指数涨近200点，标准普尔500指数上涨20点，纳斯达克涨近50点。
股票交易商希望，如果美中能够达成贸易协议，全球这两个最大的经济体之间的关税战就将停火。
据财经媒体彭博社报道，美国官员正在为特朗普总统跟中国国家主席习近平举行峰会之前达成最终贸易协议做准备。彭博社援引未透露姓名的知情人士消息称，特习会最早可能在3月中旬举行。
特朗普和习近平去年12月达成为期90天的停战期，此前双方对彼此商品加征关税。特朗普总统最近宣布，鉴于谈判取得进展，他将推迟增税。特朗普政府原本计划在3月1日对大约2000亿美元的中国进口商品征收关税的税率从10%提高到25%。
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