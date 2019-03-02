中国政府将在两会上承诺保持经济在安全基础上发展

中国领导人下星期将向人大、政协两会承诺，在中国经济面临多年来最重大的考验之际，将想方设法保持经济在安全基础上发展。与此同时，中国政府在经济增长压力之下，要出台更多措施，提振经济发展，向企业注入活力，增强消费者信心。
中国国务院总理李克强下星期二（3月5日）将在人大会议开幕式上做政府工作报告。预计李克强将承诺，中国政府将加大帮助发展艰难的小企业，促进需求，保障就业。
与此同时，在认识到国内外各种因素持续影响中国经济发展前景的同时，中国政府或可能降低2019年中国经济增长目标。有经济学家估计，全面减税可能是即将出台的措施之一，其总数大约相当于3000亿美元。
去年，中国经济增长为1990年以来最低，主要原因是美中贸易战对中国出口造成的影响，以及中国政府对金融去杠杆化的调控导致贷款成本上升，投资受到抑制。
路透社获得的消息来源说，北京为2019年经济增长设立的目标在6-6.5%，低于2018年预期大约6.5%的增长。
投资者们将密切关注中国政府的2019年GDP增幅预期，以此判断中国政府是否会调整货币和财政政策。
分析人士认为，中国经济增幅必须要达到6%以上，才能实现在2020年将GDP增幅在2010年的基础上翻一番的长期目标。
此前，中国政府的政策制定者们誓言，不会出台以往的大规模刺激经发展措施，因为不希望政府下大力气控制复杂和不透明的金融体系风险的努力偏离轨道。但是，政策制定者们将重点转向增长，出台了刺激借贷，降低企业融资成本的各种措施。未来可能在去年各种减税13万亿元人民币的基础上，出台新的减税、降低费用的举措。
路透社的消息来源说，中国2019年的预算赤字可能从去年占GDP的2.6%基础上增加，但限制在3%以下。
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