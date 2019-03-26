英国监狱现“被缝合的”死老鼠：走私手机毒品等

据美国有线电视新闻网（ CNN ） 25 日报道，三月初，在英国一所监狱中，监狱职员发现了三只 “ 被缝合过的 ” 死老鼠，经查后发现其腹内藏有手机和毒品。





英国司法部在一份声明中称，英格兰西南部多塞特郡的一所监狱内，职员进行例行巡逻时，意外发现了三只死老鼠，它们的肚子上均有缝合痕迹。警方解剖后发现，老鼠的内脏已经被移除，其身体内塞满了药物、手机、充电器和 SIM 卡。





司法部表示，此前，鸽子和网球都曾被用来将违禁品带入监狱，但死老鼠的使用是一个新发展。

声明称，警方在死老鼠腹中共检获五部电话和充电器、三张 SIM 卡、卷烟纸、烟草以及毒品若干。

相关官员猜测，这些死老鼠被犯罪分子扔进监狱，由一名犯人收集，然后卖给其他囚犯。监狱长官罗里（ Rory Stewart ）表示，这一发现证明犯罪分子向监狱内走私违禁品的时间非常长。他还强调了改善监狱安全工作的重要性。

“ 如果监狱里的囚犯拿到毒品和手机，这将使监狱职工和普通大众处于危险之中。通过加强安保措施和搜查工作，我们可以确保监狱成为能阻止进一步犯罪并保护公众安全的康复场所。 ”

报道称，警方将与监狱开展合作，共同查明肇事者。

事实上，并不是只有英国犯罪分子尝试将违禁品走私到监狱。据报道，

2013

年，摩尔多瓦一所监狱的警卫抓获了一只走私毒品的猫。

2015

年，哥斯达黎加一所监狱内，一名囚犯训练了一只将可卡因和大麻走私进入监狱的鸽子。

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