特朗普将要求国会再拨86亿美元资金用于在美墨边界筑墙

知悉美国总统特朗普 2020 年预算要求的消息人士对路透说，特朗普周一将要求国会再拨 86 亿美元资金，用来帮助他在美墨边界筑墙以打击非法移民和毒品走私。





这笔资金规模是国会过去两个财年来每年为边境编列的预算的六倍多，比起今年激起特朗普动用紧急权力的预算规模高出 6% 。





民主党坚决认为边界墙没有必要而且不道德。由于民主党掌控着众议院，使得特朗普的要求不太可能在国会闯关成功。





这项提案可能引发国会再次发生预算之争。此前，国会因建墙资金角力陷入僵局，导致联邦政府部分关门达五周，直到 1 月才结束停摆。





“ 当特朗普总统轻率地关闭政府以获得资金修筑昂贵且无作用的边境墙时，他伤害了数百万美国人并导致大范围的混乱， ” 众议院议长佩洛希 (Nancy Pelosi) 和参议院民主党领袖舒默 (Chuck Schumer) 周日在联合声明中表示。





“ 国会拒绝为他的边境墙拨款，他被迫承认失败并结束政府的停摆。如果他再次尝试，还是会重复相同的结果。我们希望他能汲取教训， ” 这两位民主党国会领袖称。





当被问及新的边境墙拨款要求以及是否会引发新的预算之争时，白宫国家经济委员会主任库德洛 (Larry Kudlow) 在福克斯周日新闻节目中表示， “ 我想 ... 他将坚持筑墙计划，并坚持边境安全的立场。我认为这有必要。 ”





就整个预算而言，库德洛对福克斯表示， “ 总统提出将国内支出削减约 5% 左右。 ”

无论国会是否批准，这项预算要求将帮助谋求连任的特朗普在 2020 年大选到来之际塑造自己的边境安全论调。





“ 建造边境墙 ” 是特朗普 2016 年首次竞选总统时的竞选承诺之一。 “ 完成建墙 ” 已成其竞选连任的一个特色，在特朗普的竞选集会场合的横幅及标语都贴满这样的口号。





“ 我们提供了完成任务的行动方针、战略及要求。现在问题是国会是否让我们完成这个任务。 ” 一名政府官员称。





拨款立法需在 2020 年联邦财政年度开始的 10 月 1 日前通过，否则政府可能会再度关门。如果国会和白宫无法就一项 2011 年法规中设定的提高法定支出上限达成一致，许多项目就将自动大幅削减。大约在同一时间，特朗普和议员们还必须就提高举债上限达成一致，否则美国有陷入违约之虞，那样的话，恐将造成经济混乱的结果。

特朗普要求为

2020

财年拨款

86

亿美元用作建墙经费的提案，包括

50

亿美元国土安全部预算，及

36

亿美元国防部军事建设预算。官员表示，该预算提案还将包括另外

360

万美元军事建设资金，以弥补因建墙而延宕的项目。

(

路透社

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