埃塞俄比亚空难 中国紧急停运涉事客机波音737MAX

北京时间3月11日，中国民航局正式发文，要求3月11日18时之前停止所有波音737MAX商业飞行。何时恢复商业飞行，等候通知。
此前，陆媒财新网报道称，中国国内航司已接到中国民航总局的通知，要求737MAX暂停运行，12日737MAX执飞的北京出港航班已经全部调整为737-800执行。
经查，3月12日国航从北京飞往贵阳的航班ca1461航班已经改为波音737-800机型。此外，此前一直由波音737MAX执飞的厦门航空mf8031航班从12日开始也改成了波音737-800机型。
据悉，截至2019年1月，波音737MAX系列飞机已经交付350架，订单数达到5,077架。其中中国国内多家航空公司均接收了737MAX机型，如厦门航空公司接收9架、深圳航空公司接收5架、山东航空公司接收6架、海南航空公司接收7架、南方航空公司接收16架、中国航空公司接收14架、东航航空公司接收13架。
在3月10日发生的埃塞尔比亚航空客机空难中无人生还。该客机载有157人，包括149名乘客与8名机组人员。
据报道，机上乘客来自33个国家。该客机于当地时间早8时38分从埃塞首都亚的斯亚贝巴起飞，计划飞往肯尼亚首都内罗毕，但起飞后数分钟即失联，后来证实在距首都约45公里的比绍夫图附近坠毁。
根据埃塞尔比亚航空官方公布，失事飞机上搭载了8名中国乘客。 埃塞俄比亚总理办公室随后在其官方推特账号上证实了此事。推文写道：“总理办公室代表埃塞俄比亚政府和人民，向今天乘坐埃塞俄比亚航空公司波音737航班飞往肯尼亚内罗毕的遇难者家属表示最深切的哀悼。” （多维新闻）
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