埃塞俄比亚空难 中国紧急停运涉事客机波音737MAX

北京时间

3

月

11

日，中国民航局正式发文，要求

3

月

11

日

18

时之前停止所有波音

737MAX

商业飞行。何时恢复商业飞行，等候通知。





此前，陆媒财新网报道称，中国国内航司已接到中国民航总局的通知，要求

737MAX

暂停运行，

12

日

737MAX

执飞的北京出港航班已经全部调整为

737-800

执行。





经查，

3

月

12

日国航从北京飞往贵阳的航班

ca1461

航班已经改为波音

737-800

机型。此外，此前一直由波音

737MAX

执飞的厦门航空

mf8031

航班从

12

日开始也改成了波音

737-800

机型。





据悉，截至

2019

年

1

月，波音

737MAX

系列飞机已经交付

350

架，订单数达到

5,077

架。其中中国国内多家航空公司均接收了

737MAX

机型，如厦门航空公司接收

9

架、深圳航空公司接收

5

架、山东航空公司接收

6

架、海南航空公司接收

7

架、南方航空公司接收

16

架、中国航空公司接收

14

架、东航航空公司接收

13

架。





在

3

月

10

日发生的埃塞尔比亚航空客机空难中无人生还。该客机载有

157

人，包括

149

名乘客与

8

名机组人员。





据报道，机上乘客来自

33

个国家。该客机于当地时间早

8

时

38

分从埃塞首都亚的斯亚贝巴起飞，计划飞往肯尼亚首都内罗毕，但起飞后数分钟即失联，后来证实在距首都约

45

公里的比绍夫图附近坠毁。





根据埃塞尔比亚航空官方公布，失事飞机上搭载了

8

名中国乘客。

埃塞俄比亚总理办公室随后在其官方推特账号上证实了此事。推文写道：

“

总理办公室代表埃塞俄比亚政府和人民，向今天乘坐埃塞俄比亚航空公司波音

737

航班飞往肯尼亚内罗毕的遇难者家属表示最深切的哀悼。

”

（多维新闻）

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