印媒：印度将花费30亿美元向俄租用第三艘核潜艇

印媒称，消息人士透露，印度本周将与俄罗斯签署一项价值 30 亿美元的协议，以租用第三艘俄罗斯 “ 鲨鱼 ” 级核潜艇，租期为 10 年，预计 2025 年加入印度海军。

据印度《经济时报》网站 3 月 4 日报道，这将是印度继 2018 年以 55 亿美元向俄罗斯采购 S-400“ 凯旋 ” 防空导弹系统后，又一笔向俄罗斯采购军备的巨额订单。

消息人士指出，这艘印度准备租用的核潜艇，预计在俄罗斯船厂大规模整修建造后，于 2025 年加入印度海军服役。





报道称，印度曾向前苏联和俄罗斯租用两艘同款的潜艇，并以 “ 查克拉 ” 系列命名，这艘新租用的潜艇，将命名为 “ 查克拉 ” 三号（ Chakra III ）。

报道还称，这艘核潜艇于 2014 年被俄罗斯封存，在整修启用后，将取代印度于 2012 年向俄罗斯租用且于 2022 年租约到期的 “ 查克拉 ” 二号（ Chakra II ） 。根据合约， “ 查克拉 ” 二号租约到期后可再延长租约 5 年，直到新潜艇整修且完成测试。

报道指出，印度准备租用并命名为 “ 查克拉 ” 三号的 “ 鲨鱼 ” 级核潜艇，是俄罗斯研制生产的第三代核潜艇，也是 “ 白蜡树 ” 级核潜艇问世前俄罗斯最安静的潜艇。该型潜艇改进共有 3 型，印度 2012 年租用的 “ 查克拉 ” 二号属于二型。

报道还指出，印度

1988

年和

2012

年分别向前苏联和俄罗斯租用两艘核潜艇，并以

“

查克拉

”

命名，

“

查克拉

”

一号早已除役。印度同时也在俄罗斯的帮助下，自行建造了可携带核导弹的

“

歼敌者

”

号核潜艇。

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