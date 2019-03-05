印媒：印度将花费30亿美元向俄租用第三艘核潜艇

印媒称，消息人士透露，印度本周将与俄罗斯签署一项价值30亿美元的协议，以租用第三艘俄罗斯“鲨鱼”级核潜艇，租期为10年，预计2025年加入印度海军。
据印度《经济时报》网站3月4日报道，这将是印度继2018年以55亿美元向俄罗斯采购S-400“凯旋”防空导弹系统后，又一笔向俄罗斯采购军备的巨额订单。
消息人士指出，这艘印度准备租用的核潜艇，预计在俄罗斯船厂大规模整修建造后，于2025年加入印度海军服役。
报道称，印度曾向前苏联和俄罗斯租用两艘同款的潜艇，并以“查克拉”系列命名，这艘新租用的潜艇，将命名为“查克拉”三号（Chakra III）。
报道还称，这艘核潜艇于2014年被俄罗斯封存，在整修启用后，将取代印度于2012年向俄罗斯租用且于2022年租约到期的“查克拉”二号（Chakra II） 。根据合约，“查克拉”二号租约到期后可再延长租约5年，直到新潜艇整修且完成测试。
报道指出，印度准备租用并命名为“查克拉”三号的“鲨鱼”级核潜艇，是俄罗斯研制生产的第三代核潜艇，也是“白蜡树”级核潜艇问世前俄罗斯最安静的潜艇。该型潜艇改进共有3型，印度2012年租用的“查克拉”二号属于二型。
报道还指出，印度1988年和2012年分别向前苏联和俄罗斯租用两艘核潜艇，并以“查克拉”命名，“查克拉”一号早已除役。印度同时也在俄罗斯的帮助下，自行建造了可携带核导弹的“歼敌者”号核潜艇。
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