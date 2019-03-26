法国与中国签署多项经贸合同 但质疑一带一路

中国国家主席习近平访问法国期间，双方周一签署了数以十亿欧元计的经贸合同，包括一笔巨大的空客飞机订单，尽管法国抵触中国的 “ 一带一路 ” 倡议。





法国总统马克龙希望形成欧洲统一阵线，应对中国在贸易和科技方面的进展。





“ 欧洲必须团结一致，发出连贯的信息。这是我们在战略投资方面正在做的， ” 马克龙在与习近平的联合记者会上表示。两位领导人都没有接受提问。





马克龙和习近平周一会晤后，将在周二进行更深入的会谈，德国总理默克尔和欧盟执委会主席容克亦将参加。





习近平结束访问意大利后抵达法国。意大利成为第一个签署一带一路倡议的西方大国，冀其有助于重振本国经济。





法国表示，一带一路必须是双向的合作。





马克龙说欧洲企业需得到更好的中国市场准入，提高交往中的信任、且营商环境和公平竞争方面得到确凿的改善。他说一带一路倡议必须与国际准则一致。





15 项总价值约 400 亿欧元 (450 亿美元 ) 的经贸合同，其中包括向空中客车 (Airbus)( AIR.PA 300 架飞机，光是这笔空客订单估计价值就达 300 亿欧元。 中法两国签署了项总价值约亿欧元亿美元的经贸合同，其中包括向空中客车采购架飞机，光是这笔空客订单估计价值就达亿欧元。





经贸合同涵盖可再生能源到船运和金融业。马克龙还说，中方同意解除对法国禽肉的进口禁令。





** 挑战与合作伙伴 **





习近平在周日发表于法国费加罗报的一篇专栏中表明，他希望法国参与一带一路项目的合作，呼吁应增加核能、航空与农业等产业的贸易和投资。





习近平表示，中方愿与法国一起努力，打造更加坚实、稳固、富有活力的中法全面战略伙伴关系。他说，中国希望自己的发展能够惠及他人，这也是一带一路的意义所在。





法国官员将中国描述为既是挑战也是合作伙伴，称法国必须对中国出于自身目的夺取外国技术的意图继续提高警惕。





欧盟已在考虑对中国采取更加防范的策略，因为中国在开放经济方面进展迟缓、中资在关键行业大举收购、而且欧洲各国感觉中国政府并不支持自由贸易。





出于这种立场，马克龙周二将与德国总理默克尔和欧盟执委会主席容克一起与习近平会面，避免单纯双边的接触方式。





“ 马克龙并不乐见中国在意大利斩获如此之多，所以他发明了一种奇异的欧洲模式，邀请了默克尔和容克与中方进行抗衡，以显示他是欧洲一体化的推动力量， ” 一名驻巴黎的亚洲外交官表示。 ( 路透社 )

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