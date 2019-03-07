特朗普称与中国贸易谈判进展顺利 预计达成“好协议”或没有协议

美国总统特朗普周三表示，与中国的贸易谈判进展顺利。并预计世界上最大的两个经济体之间要么达成 “ 好的协议 ” ，要么不达成协议。





华盛顿和北京方面一直在紧锣密鼓地进行磋商，以结束全球两个最大经济体之间的贸易战。上周，美国总统特朗普推迟了将价值 2,000 亿美元中国输美商品关税从 10% 上调至 25% 的计划，称因磋商取得进展。





“ 他们进展顺利，我们将拭目以待， ” 总统周三在椭圆形办公室的一次会议上谈及贸易谈判时表示。他指出，要么 “ 达成好的协议，要么不达成协议，但我认为他们进展得非常顺利。 ”





特朗普在白宫对记者作上述表示的，而周三公布的数据显示，尽管特朗普政府采取了包括关税在内的旨在缩小贸易逆差的 “ 美国优先 ” 政策，但美国的贸易逆差在 2018 年飙升至创纪录高位。





“ 磋商进展顺利， ” 美国农业部负责贸易及海外农业事务的副部长 Ted McKinney 在一次电话新闻发布会上表示。 “ 目前，很多讨论通过数字视频会议的方式进行，这也是一种非常好、非常富有成效的形式， ” 他说。





“ 我认为，目前要把讨论落实成书面合约或协议还有很多工作要做，这就是当前的状况。 ”





美国要求中国从立法和实际操作方面做出重大调整，以保护美国知识产权，结束强迫美国企业向中国公司转让技术的做法，限制大规模行业补贴，并向美国公司开放市场。





美国还要求中国增加购买美国产品，包括农产品、能源大宗商品和制成品，以减少美国对华贸易逆差。据估计 2018 年美国对华贸易逆差超过 4,170 亿美元。





知情人士对路透表示，双方仍有大量工作要做，才能达成协议并确保中国履行其作出的承诺。如果不能就这些

“

结构性

”

问题的执行机制达成一致，谈判仍有可能破裂。

(

路透社

)

Twitter

sgnypost





