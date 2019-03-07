    • 2019年3月7日

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    特朗普称与中国贸易谈判进展顺利 预计达成“好协议”或没有协议

    星期四, 三月 07, 2019 ,

    美国总统特朗普周三表示，与中国的贸易谈判进展顺利。并预计世界上最大的两个经济体之间要么达成好的协议，要么不达成协议。

    华盛顿和北京方面一直在紧锣密鼓地进行磋商，以结束全球两个最大经济体之间的贸易战。上周，美国总统特朗普推迟了将价值2,000亿美元中国输美商品关税从10%上调至25%的计划，称因磋商取得进展。

    他们进展顺利，我们将拭目以待，总统周三在椭圆形办公室的一次会议上谈及贸易谈判时表示。他指出，要么达成好的协议，要么不达成协议，但我认为他们进展得非常顺利。

    特朗普在白宫对记者作上述表示的，而周三公布的数据显示，尽管特朗普政府采取了包括关税在内的旨在缩小贸易逆差的美国优先政策，但美国的贸易逆差在2018年飙升至创纪录高位。

    磋商进展顺利，美国农业部负责贸易及海外农业事务的副部长Ted McKinney在一次电话新闻发布会上表示。目前，很多讨论通过数字视频会议的方式进行，这也是一种非常好、非常富有成效的形式，他说。

    我认为，目前要把讨论落实成书面合约或协议还有很多工作要做，这就是当前的状况。

    美国要求中国从立法和实际操作方面做出重大调整，以保护美国知识产权，结束强迫美国企业向中国公司转让技术的做法，限制大规模行业补贴，并向美国公司开放市场。

    美国还要求中国增加购买美国产品，包括农产品、能源大宗商品和制成品，以减少美国对华贸易逆差。据估计2018年美国对华贸易逆差超过4,170亿美元。

    知情人士对路透表示，双方仍有大量工作要做，才能达成协议并确保中国履行其作出的承诺。如果不能就这些结构性问题的执行机制达成一致，谈判仍有可能破裂。(路透社)

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