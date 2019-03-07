特朗普称与中国贸易谈判进展顺利 预计达成“好协议”或没有协议

美国总统特朗普周三表示，与中国的贸易谈判进展顺利。并预计世界上最大的两个经济体之间要么达成“好的协议”，要么不达成协议。
华盛顿和北京方面一直在紧锣密鼓地进行磋商，以结束全球两个最大经济体之间的贸易战。上周，美国总统特朗普推迟了将价值2,000亿美元中国输美商品关税从10%上调至25%的计划，称因磋商取得进展。
“他们进展顺利，我们将拭目以待，”总统周三在椭圆形办公室的一次会议上谈及贸易谈判时表示。他指出，要么“达成好的协议，要么不达成协议，但我认为他们进展得非常顺利。”
特朗普在白宫对记者作上述表示的，而周三公布的数据显示，尽管特朗普政府采取了包括关税在内的旨在缩小贸易逆差的“美国优先”政策，但美国的贸易逆差在2018年飙升至创纪录高位。
“磋商进展顺利，”美国农业部负责贸易及海外农业事务的副部长Ted McKinney在一次电话新闻发布会上表示。“目前，很多讨论通过数字视频会议的方式进行，这也是一种非常好、非常富有成效的形式，”他说。
“我认为，目前要把讨论落实成书面合约或协议还有很多工作要做，这就是当前的状况。”
美国要求中国从立法和实际操作方面做出重大调整，以保护美国知识产权，结束强迫美国企业向中国公司转让技术的做法，限制大规模行业补贴，并向美国公司开放市场。
美国还要求中国增加购买美国产品，包括农产品、能源大宗商品和制成品，以减少美国对华贸易逆差。据估计2018年美国对华贸易逆差超过4,170亿美元。
_____________
请加入我们的Facebook、Twitter和G+，或者新浪微博获取最快资讯，我们的微信订阅号是：sgnypost