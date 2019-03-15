泰国清迈空气污染全球第一：大学停课 副总理督战

泰国近期遭遇雾霾极端天气，其北部8个府治空气PM2.5浓度超标。其中清迈府最严重，已连续3日蝉联世界空气污染最严重城市榜首，导致当地航班也因此取消。
据泰国世界日报3月14日消息，清迈府的空气质量指数（AQI）为288，连续第3天成为全球空气质量最糟糕的城市，排名第2的是以色列首都耶路撒冷（278），印度德里以242位列第3。
数据显示，泰国北部有8个府治空气污染程度，已超出“开始影响健康”至“影响健康”标准，其中难府、帕尧府、喃奔府、清莱府、清迈府、帕府和夜丰颂府等部分地区，PM2.5浓度介于每立方米66-200微克之间；来兴府、难府、帕尧府、喃邦府、喃奔府、清莱府、清迈府和帕府等部分地区，PM2.5浓度介于每立方米99-242微克之间。
受严重雾霾的影响，清迈大学已宣布连续停课2天（14-15日）。曼谷航空公司今早再次取消从清迈飞往夜丰颂府的航班，因为夜丰颂机场上空笼罩着浓浓的烟霾，而清迈机场飞行可见度也只有3000米左右，机场需增开更多跑道灯并打开导航系统，飞机才能正常升降。
目前，泰国副总理巴逸上将已亲自前往清迈府直辖县第3军区，听清迈府尹及相关部门汇报雾霾解决方案，并前往清迈护城河及塔佩门附近，视察喷水减霾工作。
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