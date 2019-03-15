泰国清迈空气污染全球第一：大学停课 副总理督战

泰国近期遭遇雾霾极端天气，其北部 8 个府治空气 PM2.5 浓度超标。其中清迈府最严重，已连续 3 日蝉联世界空气污染最严重城市榜首，导致当地航班也因此取消。

据泰国世界日报 3 月 14 日消息，清迈府的空气质量指数（ AQI ）为 288 ，连续第 3 天成为全球空气质量最糟糕的城市，排名第 2 的是以色列首都耶路撒冷（ 278 ），印度德里以 242 位列第 3 。





数据显示，泰国北部有 8 个府治空气污染程度，已超出 “ 开始影响健康 ” 至 “ 影响健康 ” 标准，其中难府、帕尧府、喃奔府、清莱府、清迈府、帕府和夜丰颂府等部分地区， PM2.5 浓度介于每立方米 66-200 微克之间；来兴府、难府、帕尧府、喃邦府、喃奔府、清莱府、清迈府和帕府等部分地区， PM2.5 浓度介于每立方米 99-242 微克之间。





受严重雾霾的影响，清迈大学已宣布连续停课 2 天（ 14-15 日）。曼谷航空公司今早再次取消从清迈飞往夜丰颂府的航班，因为夜丰颂机场上空笼罩着浓浓的烟霾，而清迈机场飞行可见度也只有 3000 米左右，机场需增开更多跑道灯并打开导航系统，飞机才能正常升降。

目前，泰国副总理巴逸上将已亲自前往清迈府直辖县第

3

军区，听清迈府尹及相关部门汇报雾霾解决方案，并前往清迈护城河及塔佩门附近，视察喷水减霾工作。

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