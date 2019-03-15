全球250名科学家警告无线耳机致癌？事实是这样的

如今，耳机已经成为年轻人出行的标配，它已不仅是个娱乐载体，还是社恐患者的避难工具，更是潮人的时尚单品。





近日，美国自媒体平台 Medium 上出现一篇热搜文章《 Airpods 和其他蓝牙耳机安全吗？》，文中称来自全球 40 个国家的 250 名科学家向世界卫生组织联名发函，警告包括苹果 Airpods 在内的无线耳机会有健康风险，可能致癌。





随后，美国多家媒体报道此事，引发无线耳机一族的恐慌，现在大众听 “ 癌 ” 色变。

使用无线耳机真的有致癌风险？

辟谣！

《 Airpods 和其他蓝牙耳机安全吗？》一文引用科罗拉大学生物学教授菲利普斯的说法称，无线耳机对人体造成健康威胁，因为它们被放置于耳道中，使头部组织暴露在相对较高的射频辐射下。





射频辐射（ RFR ）是非电离辐射的一部分，频率在 100kHz~300GHz 的电磁辐射。

文章还指出菲利普斯不是唯一一个担心无线耳机引发健康风险的科学家，全球 250 名科学家对无线耳机持有同样疑虑，他们认为此类蓝牙设备造成的影响包括增加患癌风险、损害生殖系统和遗传基因。

美媒 Quartz 13 日发文辟谣，称没有科学家签署任何文件特别警告无线耳机有健康风险。





事实是这样的。网络上相传的 250 名科学家签署的请愿书早在 2015 年就发布了，并于今年 1 月进行了最近一次更新。请愿书是对 “ 非电离电磁辐射 ” 的潜在风险表达担忧，包括手机在内的大部分无线设备都会产生这种辐射，当然无线耳机也在其列。

所以说，请愿书是存在的，但是科学家的担忧绝不只是针对无线耳机，而无线耳机致癌更是夸大其辞。

苹果公司过去也曾回应，表示 Airpods 已通过测试，符合现有安全规定。

无线设备致癌吗？

250 名科学家联名签署的请愿书提出了无线设备的健康风险，那么使用手机和无线耳机会对健康造成多大影响？

据《纽约时报》，去年 2 月美国国家卫生研究院国家毒理学规划处发布两项权威研究，指出癌症和手机辐射相关，但是风险比较小。





他们的实验让大鼠和小鼠接受高剂量射频辐射，即手机释放的那种辐射。结果显示， 6% 的雄性老鼠的心脏生出一种称为神经鞘瘤的癌症。

另外，研究还发现，智能手机和其他无线设备在连接网络和传输信息时，会发出少量低频微波辐射，达到高剂量时也会导致健康问题。

美国食品药品管理局（ FDA ）发表了一份声明，称其尊重毒理学规划处的研究，并对其他很多有关手机安全的研究进行了检查， “ 没有发现充分的证据表明，暴露在当前的射频极限或以下会对人的健康产生不良影响 ” 。





FDA 设备和辐射健康中心主任杰弗里 · 舒连说，即使绝大部分成年人每天频繁使用手机，我们也没有看到脑瘤等病例的增加。

不过，毒理学规划处科学家布赫（ John Bucher ）提醒，要减少手机使用时间，避免在信号微弱时打电话，因为手机进行信号连接时会释放更多辐射。

据美媒 Quartz ，美国加州大学洛杉矶分校流行病学教授海费茨（ Leeka Kheifets ）表示，相比手机，无线耳机产生的辐射影响显然更小，因为手机需要和信号塔连接信号，而无线耳机只是短距离和智能手机连接。





美国华盛顿大学生物化学教授帕尔（ Martin Pall ）说，人们不仅应该关注无线设备产生辐射的功率，还应该关注它的脉冲，然而目前为止相关研究很少。

耳机真正的危害

世界卫生组织（ WHO ）上个月发布数据，目前全球约有 11 亿年轻人（ 12~35 岁）因个人音频设备音量过大而面临不可逆的听力损失。

很多年轻人每天长时间戴耳机，可能面临 “ 未老先聋 ” 。尤其是无线耳机风靡之后，它的便利性让更多人增加了耳机使用时间。





根据 WHO 2015 年的建议，暴露在 85 分贝以上 8 小时或 100 分贝以上 15 分钟都是不安全的。安全的听力取决于声音的强度、时长和频率。

据美媒 NPR ， 目前还没有针对耳机听力损伤的具体研究，可知的是，耳机音量最好置于 85 分贝之下。





美国《消费者报告》援引哈佛医学院马萨诸塞州眼耳听力学主任凯文 · 弗兰克的建议称，如果是在安静的环境中听音乐，耳机的类型或许没那么重要，但如果是在很吵的地方，降噪耳机，包括入耳式与头戴式，则可以减少渗入耳中的外部噪音，这可能是保护听力的办法。

年轻人在担心脱发的同时，可以关心一下自己的听力。

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