北京指责围堵华为是对中国国家情报法断章取义

中国政府表示，美国官员们以中国国家情报法来推断华为公司配合北京收集情报是对中国法律断章取义，称这种做法既不公正，也不道德。
中国第13届全国人大第二次会议发言人、前中国驻美国大使张业遂星期一（2019年3月4日）在北京说，以立法形式维护国家安全是国际通行做法，包括美国和欧洲在内的各国都有类似的法律或法规，而全国人大常委会2017年通过国家情报法时借鉴了有关国家的实践。
中国这部情报法第七条规定，任何组织和公民都应当依法支持、协助和配合国家情报工作；第十二条规定，国家情报工作机构可以按照国家有关规定，与有关个人和组织建立合作关系，委托开展相关工作；第十四条规定，国家情报工作机构依法开展情报工作，可以要求有关机关、组织和公民提供必要的支持、协助和配合。
美国和西方国家并无这类明文规定组织和个人配合政府情报工作的国家情报法，并因为中国国家情报法的上述条款而担心华为公司正在配合北京收集外国政府和公司的情报。
华为公司称美国在没有证据的前提下无端指责公司帮助中国政府收集情报。
张业遂说，中国国家情报法也规定了国家情报工作应当依法进行、尊重和保障人权、维护个人和组织合法权益。他说，中国从来没有、也不会要求在海外经营的中国企业从事违反当地法律法规的活动。张业遂说，美国政府的一些官员拿情报法说事，渲染特定中国企业产品存在所谓安全风险，是以政治手段干预经济行为，这样做既不公正，也不道德。
美国国务卿蓬佩奥上星期四在马尼拉访问时说，全世界的人都应该睁开大眼，看清华为技术带来的风险。
除美国外，澳大利亚、新西兰、日本和一些欧洲国家都对华为5G移动通信技术实施了全面或部分限制。（美国之音）
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