欧盟担忧中国实力飙升 加强外交活动防御为先

路透布鲁塞尔3月1日 - 外交人员及官员称，欧盟寻求对中国制定更具防御性的战略，同时加强外交努力，以限制中国在欧盟范围内收购企业的能力。欧盟是中国最大的贸易伙伴。
欧盟领导人将于3月21日召开峰会，尽管会议议程仍以英国退欧为主，但还将多年来首次讨论对华政策。除此次会议外，欧盟还将召开一系列高级别会议，随后中国国家主席习近平将访问意大利和法国，欧盟也将与中国在4月9日举行峰会。
欧盟的外交活动日渐频繁，包括由特使、专家以及外交部长组成多个特别委员会，这标志着中欧关系将接受一次新的综合重估。在此之前，中欧贸易经历了数十年的增长，欧盟对中国怀有好感，与美国跃跃欲试的攻击姿态形成鲜明对比。
欧盟对中国的态度已经由乐观转为沮丧，因为中国在开放经济方面行动缓慢，欧盟关键领域内中资收购激增，美国施压要求防范可能出现的中国间谍活动，而且欧盟认为北京方面没有履行其拥护自由贸易和全球化的承诺。
欧盟四名资深外交人士和与中国联系密切的官员表示，他们对一些多年来久拖不决的商业问题正在失去希望，包括已经进行将近10年的旨在增加投资流动的一项特别条约磋商。
“中国人说的都没错，可一到了做决定的时候，他们就一拖再拖，”一位欧盟资深官员称。他提到了中国未能在10月的最后期限之前敲定一项协议、对欧盟的食品名称保护体系予以承认。
中国原本签订向一只数十亿欧元规模的欧盟基建基金投资的协议，结果也爽了约。
中国外交部发言人陆慷周五在例行记者会上称，中国希望欧盟方面能够继续为包括中国在内的各国企业赴欧洲投资兴业，营造一个公平、公正、非歧视的环境。
目前欧盟与中国每日双边贸易规模超过10亿欧元，是中国最大的贸易伙伴；而中国则是欧洲商品与服务的第二大市场，仅次于美国。
然而根据美国荣鼎咨询(Rhodium Group)及德国墨卡托中国研究中心(Mercator Institute for China Studies)，中国几乎在所有经济领域的障碍都要比欧盟的壁垒严重。两家机构指出，在多数产业中，中国对欧盟的投资远超过欧盟企业在中国投资。
**战略对手？**
2017年，美国总统特朗普的“美国优先”政策似乎推动了中国与欧洲走到一起，特别是习近平在达沃斯世界经济论坛捍卫自由贸易之后。
但欧盟人士表示，风格的改变并未转化为中国政府的保护主义有所收敛。
欧盟称，中国制造2025规划依靠的是非法的国家援助及补贴，这对欧洲的电信及航天等行业构成威胁。中国则是一再否认相关指责。
在本月峰会上，欧盟领导人可能会讨论下一代移动网络实质性封杀华为设备是否可行，尽管在欧盟各国广泛的讨论仍处于初步阶段。
美国正竭力将中国电信设备清除出西方网络，欧洲已成为主战场，华盛顿指责华为为中国政府从事间谍活动。华为曾多次予以否认。
“欧盟内部没有人希望孤立中国，但我们需要更好地在中国已成为战略对手的领域装备自己，”欧盟的一位高层外交人士称，“我们还没有清晰的政策，我们正在进行大规模的头脑风暴。”
中国官员否认美国牵头的对华为技术可能被政府用于间谍活动的指责。
中国国务院总理李克强4月将前往布鲁塞尔出席与欧盟的峰会，推动中国在公平贸易和投资的主张。李克强还将于4月稍晚在克罗地亚与16个中东欧的欧盟和非欧盟国家举行峰会。
**交易筛查**
欧盟领导人不会在在3月21的峰会上达成新的策略，但欧盟执委会预计将在3月6日就欧洲行业政策提出设想。
其中一个想法是让搁置中的2012年提案--国际政府采购机制法案复活，该法案要求外国政府必须开放本国公共采购市场，以换取进入欧洲渠道，法案还限制某些特定领域的准入。
中资大举在欧洲全境寻觅投资对象，从希腊最大港口到德国的机器人制造商都在中资涉猎范围后，欧洲议会在2月批准一个审查外资并购和投资案的协调体制，但官员说这种所谓的投资筛选不足以防范未然。
欧盟执委金恩上月说，“是时候该讨论是否要继续看着我们的尖端科技一个又一个被卖掉。”
他也对“放任一家(5G)供应商在欧洲全境独大”提出警告；英国的外国情报机构军情六处长官Alex Younger说，在发展未来科技时，欧洲必须至少像中国一样有谋略。
“这有点像是一记警钟，我认为我们必须注意，”他在慕尼黑安全会议上对记者说。
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