高雄市长韩国瑜将访港澳深厦 北京强调基于九二共识交流

台湾国民党人气窜高的高雄市长韩国瑜星期一下午宣布将于3月22至28日访问香港和澳门，以及中国大陆的深圳和厦门，为高雄寻找商机。随后，中国国台办傍晚也发布消息，称“欢迎并支持在‘九二共识’基础上，开展两岸城市交流合作”。
据台媒报道，就任高雄市长两个多月的韩国瑜3月4日召开市政府两岸小组首次会议，宣布3月22至28日赴香港、澳门、深圳和厦门，展开经贸交流，争取合作机会。他称，两岸的歧异要通过沟通来逐渐缩小，高雄决定主动出击。
同时，韩国瑜也承诺会遵照政府主管两岸事务的陆委会的相关规定，涉及中央部会权责的事务，高雄市不会去碰，只关注高雄市地方的民生经济。
韩国瑜还表示，会努力加强和中国互动，也会和东南亚及其他国家互动并行，配合台湾新南向政策，争取和新南向国家合作，希望中央放心让高雄大步走出去，迎接更多商贸机会。
中国国台办当晚发布发言人安峰山问答形式的书面新闻稿，确认韩国瑜率高雄市参访团访问这4个城市，“开展交流合作”，并强调“欢迎并支持在‘九二共识’基础上，开展两岸城市交流合作，共同增进两岸同胞利益福祉”。（美国之音）
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