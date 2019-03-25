“黎明号”接班人:NASA拟探测太阳系最大个小行星

日前，美国亚利桑那州立大学航天专家约瑟夫•奥鲁克在月球和行星科学会议（LPSC）上透露，美国国家航空航天局（NASA）计划发射小卫星探测小行星“帕拉斯”。
“帕拉斯”也叫“智神星”，位于火星与木星间的小行星带，平均直径超过520公里。2006年“谷神星”被划为矮行星后，“帕拉斯”成为太阳系中已知体积最大的小行星。
2007年，NASA发射的“黎明号”是迄今为止唯一以小行星带为探测目标的航天器。至2018年11月燃料耗尽，“黎明号”先后探测了“灶神星”和“谷神星”。4月，NASA将决定是否批准“帕拉斯”探测计划，“黎明号”或将“后继有人”。“帕拉斯”探测器计划在2022年8月发射，将先飞向火星，经过火星的“引力弹弓”再飞向小行星带，从发射到飞越“帕拉斯”仅用时1年。
与“黎明号”相比，“帕拉斯”探测更为“简单”。“黎明号”先后被“灶神星”和“谷神星”捕获成为其卫星，对二者进行了长时间环绕并“仔细观察”。“帕拉斯”则是“擦肩而过”“惊鸿一瞥”，一次性飞越拍照。此外，“帕拉斯”探测器更加小巧，仅有180千克，体积与迷你电冰箱类似，是名副其实的小卫星，而“黎明号”发射重量则超过1200千克。“帕拉斯”探测成本仅是“黎明号”的十分之一！
“我们正在开启新的行星探索时代，廉价探测更有优势。”“帕拉斯”探测任务的首席研究员约瑟夫•奥鲁克表示，小行星带最适合使用小卫星探测，因为那里有价值的目标太多，我们不能针对每个目标都发射价值数亿美元的探测器。
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