“黎明号”接班人:NASA拟探测太阳系最大个小行星

日前，美国亚利桑那州立大学航天专家约瑟夫 • 奥鲁克在月球和行星科学会议（ LPSC ）上透露，美国国家航空航天局（ NASA ）计划发射小卫星探测小行星 “ 帕拉斯 ” 。

“ 帕拉斯 ” 也叫 “ 智神星 ” ，位于火星与木星间的小行星带，平均直径超过 520 公里。 2006 年 “ 谷神星 ” 被划为矮行星后， “ 帕拉斯 ” 成为太阳系中已知体积最大的小行星。

2007 年， NASA 发射的 “ 黎明号 ” 是迄今为止唯一以小行星带为探测目标的航天器。至 2018 年 11 月燃料耗尽， “ 黎明号 ” 先后探测了 “ 灶神星 ” 和 “ 谷神星 ” 。 4 月， NASA 将决定是否批准 “ 帕拉斯 ” 探测计划， “ 黎明号 ” 或将 “ 后继有人 ” 。 “ 帕拉斯 ” 探测器计划在 2022 年 8 月发射，将先飞向火星，经过火星的 “ 引力弹弓 ” 再飞向小行星带，从发射到飞越 “ 帕拉斯 ” 仅用时 1 年。





与 “ 黎明号 ” 相比， “ 帕拉斯 ” 探测更为 “ 简单 ” 。 “ 黎明号 ” 先后被 “ 灶神星 ” 和 “ 谷神星 ” 捕获成为其卫星，对二者进行了长时间环绕并 “ 仔细观察 ” 。 “ 帕拉斯 ” 则是 “ 擦肩而过 ”“ 惊鸿一瞥 ” ，一次性飞越拍照。此外， “ 帕拉斯 ” 探测器更加小巧，仅有 180 千克，体积与迷你电冰箱类似，是名副其实的小卫星，而 “ 黎明号 ” 发射重量则超过 1200 千克。 “ 帕拉斯 ” 探测成本仅是 “ 黎明号 ” 的十分之一！

“ 我们正在开启新的行星探索时代，廉价探测更有优势。 ”“ 帕拉斯 ” 探测任务的首席研究员约瑟夫 • 奥鲁克表示，小行星带最适合使用小卫星探测，因为那里有价值的目标太多，我们不能针对每个目标都发射价值数亿美元的探测器。

关于小行星带的产生有多种观点，有一种猜测是，一颗行星被木星撕裂，又掺杂了部分太阳系外小行星所致。探测小行星带对研究更大范围太阳系起源演化意义重大。但小行星带离地球和太阳很远，探测器在能源、测控、导航等都面临一定的挑战。

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