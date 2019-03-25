    • 2019年3月25日

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    “黎明号”接班人:NASA拟探测太阳系最大个小行星

    星期一, 三月 25, 2019 ,

    日前，美国亚利桑那州立大学航天专家约瑟夫奥鲁克在月球和行星科学会议（LPSC）上透露，美国国家航空航天局（NASA）计划发射小卫星探测小行星帕拉斯
    　　
    帕拉斯也叫智神星，位于火星与木星间的小行星带，平均直径超过520公里。2006谷神星被划为矮行星后，帕拉斯成为太阳系中已知体积最大的小行星。
    　　
    2007年，NASA发射的黎明号是迄今为止唯一以小行星带为探测目标的航天器。至201811月燃料耗尽，黎明号先后探测了灶神星谷神星4月，NASA将决定是否批准帕拉斯探测计划，黎明号或将后继有人帕拉斯探测器计划在20228月发射，将先飞向火星，经过火星的引力弹弓再飞向小行星带，从发射到飞越帕拉斯仅用时1年。

    黎明号相比，帕拉斯探测更为简单黎明号先后被灶神星谷神星捕获成为其卫星，对二者进行了长时间环绕并仔细观察帕拉斯则是擦肩而过”“惊鸿一瞥，一次性飞越拍照。此外，帕拉斯探测器更加小巧，仅有180千克，体积与迷你电冰箱类似，是名副其实的小卫星，而黎明号发射重量则超过1200千克。帕拉斯探测成本仅是黎明号的十分之一！
    　　
    我们正在开启新的行星探索时代，廉价探测更有优势。”“帕拉斯探测任务的首席研究员约瑟夫奥鲁克表示，小行星带最适合使用小卫星探测，因为那里有价值的目标太多，我们不能针对每个目标都发射价值数亿美元的探测器。
    　
    关于小行星带的产生有多种观点，有一种猜测是，一颗行星被木星撕裂，又掺杂了部分太阳系外小行星所致。探测小行星带对研究更大范围太阳系起源演化意义重大。但小行星带离地球和太阳很远，探测器在能源、测控、导航等都面临一定的挑战。

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