官方称黑匣子初步分析显示埃航空难与印尼狮航坠机有相似性

埃塞俄比亚周日表示，从 3 月 10 日空难飞机的残骸中找到的黑匣子经过初步分析，结果显示，此次导致 157 人丧生的埃航坠机事件与去年 10 月印尼狮航那次空难有 “ 明显相似之处 ” 。





BA.N ) 737 MAX 8 两架飞机均为波音型客机，都是在起飞后几分钟坠毁，坠机前飞行员均报告有控制问题。对于该型号飞机安全性的忧虑导致全球多国航管部门停飞该型飞机，波音公司股票市值也随之蒸发数十亿美元。





调查人员正在试图确定为何飞机从亚的斯亚贝巴起飞后不久便坠地，并探寻此次空难与去年 1 月印尼狮航事故之间有无相似之处。印尼坠机导致 189 人死亡。





“ 这与印尼 ( 狮航 ) 那次事故的情况相同。迄今为止情况显示，两次坠机有明显相似之处， ” 埃塞俄比亚交通部发言人 Muse Yiheyis 说。





“ 数据已成功恢复。美国团队和我们 ( 埃塞俄比亚 ) 的团队都验证了该数据。部长感谢法国政府。三四天后我们会公布更多信息， ” 他对路透表示。





但在华盛顿，美国官员对路透表示，美国联邦航空管理局 (FAA) 和美国国家运输安全委员会 (NTSB) 尚未验证该数据。





一位官员表示，调查人员审查完黑匣子数据后返回亚的斯亚贝巴并开始破解工作， NTSB 和 FAA 将协助进行数据验证。





法国民航安全调查分析局 (BEA) 表示，埃塞俄比亚航空空难中驾驶舱话音记录器 (CVR) 的数据已成功下载。 BEA 发推特表示，它没有听取录音文件，数据已经转交给埃塞俄比亚调查人员。





波音周日表示，将很快完成针对 737 MAX 机型的一项软件升级版本的开发以及对飞行员培训的改进。





波音在一份声明中称，此次升级旨在解决该型号飞机飞行控制系统对错误传感器输入信号的反应。 ( 路透社 )

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