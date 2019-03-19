苹果推出新款iPad和Mini升级版 服务料为稍后发布会重点





AAPL.O) 10.5 英寸 iPad Air ，以及 iPad Mini 升级产品。该公司将在 3 月 25 日举行春季发布会，预计将会推出一项电视和视频服务。 美国消费电子公司苹果周一意外推出一款新的英寸，以及升级产品。该公司将在日举行春季发布会，预计将会推出一项电视和视频服务。





在迄今为止的历年 3 月发布会上，苹果一直是宣布产品线的相关升级，但今年重点可能将转向服务，尤其是在苹果 1 月公布 iPhone 销售首次下滑之后。





新款 iPad 采用苹果最新的 A12 Bionic 芯片，支持 Apple Pencil 和智能键盘 Smart Keyboard ，已经可以在英美等国的 apple.com 和 Apple Store 应用中订购。





“ 苹果在下周的活动前发布新产品表明，它希望下周将重点放在内容上，而非硬件， ”DA Davidson 分析师 Tom Forte 称。





苹果在声明中表示， 10.5 英寸屏幕 iPad Air 容量 64GB 的 WiFi 机型售价 499 美元，蜂窝移动数据版 629 美元起售。新款 iPad mini 的 WiFi 版起售价 399 美元，蜂窝移动数据版 529 美元起售。





新推出的 iPad 将有四种屏幕尺寸，从 7.9 至 12.9 英寸不等。





“iPad 销量增加并不会对苹果庞大的获利带来重大影响，但有助于向消费者与投资人展现苹果仍有能力生产受欢迎的产品与功能， ”Investing.com 资深分析师 Clement Thibault 表示。





2018 年 9 月结束的年度，苹果 iPad 营收约 190 亿美元，与 iPhone 近 1,670 亿美元营收相比，算是小巫见大巫。





苹果股价周一收涨 1.02% ，报 188.02 美元。 ( 路透社 )





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