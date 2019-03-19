苹果推出新款iPad和Mini升级版 服务料为稍后发布会重点

美国消费电子公司苹果(AAPL.O)周一意外推出一款新的10.5英寸iPad Air，以及iPad Mini升级产品。该公司将在3月25日举行春季发布会，预计将会推出一项电视和视频服务。
在迄今为止的历年3月发布会上，苹果一直是宣布产品线的相关升级，但今年重点可能将转向服务，尤其是在苹果1月公布iPhone销售首次下滑之后。
新款iPad采用苹果最新的A12 Bionic芯片，支持Apple Pencil和智能键盘Smart Keyboard，已经可以在英美等国的apple.com和Apple Store应用中订购。
“苹果在下周的活动前发布新产品表明，它希望下周将重点放在内容上，而非硬件，”DA Davidson分析师Tom Forte称。
苹果在声明中表示，10.5英寸屏幕iPad Air容量64GB的WiFi机型售价499美元，蜂窝移动数据版629美元起售。新款iPad mini的WiFi版起售价399美元，蜂窝移动数据版529美元起售。
新推出的iPad将有四种屏幕尺寸，从7.9至12.9英寸不等。
“iPad销量增加并不会对苹果庞大的获利带来重大影响，但有助于向消费者与投资人展现苹果仍有能力生产受欢迎的产品与功能，”Investing.com资深分析师Clement Thibault表示。
2018年9月结束的年度，苹果iPad营收约190亿美元，与iPhone近1,670亿美元营收相比，算是小巫见大巫。
苹果股价周一收涨1.02%，报188.02美元。(路透社)
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