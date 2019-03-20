德国对美怨气大爆发：我们是美国的占领国吗？

“如果美国大使的言行像是一个占领国的高级专员，他必须明白我们的忍耐也是有限度的。”19日，德国议会副主席沃尔夫冈•库比奇向美国驻德大使理查德·格雷内尔愤怒开炮，呼吁“立即”将格雷内尔驱逐出柏林。
英国《金融时报》20日评论说，德国政界人士19日普遍反击美国大使格雷内尔，此前后者批评了德国的国防预算。“今日俄罗斯”认为，柏林似乎对格雷内尔已失去耐心。
这场争吵爆发之际，德国内阁正准备批准2020年至2032年的框架预算计划，该计划包含低于预期的国防支出增幅。根据德国财政部数据，军事预算将从2018年占GDP的1.25%上升到2020年的1.37%，但到2023年将回落至1.25%。
美国总统特朗普已多次批评德国的军事预算，格雷内尔周一发表声明称，“北约成员们曾明确承诺向着到2024年达到2%的目标迈进，而不是后退。德国政府竟然会考虑减少本已不可接受的军事投入承诺，这对德国的28个北约盟友来说是一个令人担忧的信号。”
德国全线爆发。库比奇当天呼吁外长海科·马斯立即宣布格雷内尔是“不受欢迎的人”，还称要把他送回家。他说，德国不应该“忍受这种不服从的行为”。社民党党鞭长卡斯滕•施奈德则将这位美国大使形容为“彻底的外交失败”，并将他比作一个“没有规矩的顽童”。
德媒称，如果在德不受欢迎，格雷内尔将不得不在未来一段时间内离开这个国家。
德国人这次如此愤怒，部分原因可能是这已经不是格雷内尔第一次对柏林指手画脚了。
2018年5月，格雷内尔宣誓就任美国驻德国大使。但上任仅几个小时，他便给德国人来了个“下马威”：要求与伊朗开展业务的德国公司“立即停止运营”。
不到一个月后，他又卷入了德国国内的极右翼纷争之中。格雷内尔当时接受极右翼网站采访时为右翼“站台”，批评德国政府。他也因此被德国人大骂，其中就有左翼政客要求“立即驱逐”这位大使。
后来，他还多次公开抨击德国与俄罗斯建立输气管道，都令柏林“很不舒服”。
今年3月，这位美国大使甚至致信德经济部长，拿情报资源公开威胁德国不要允许华为等中国供应商参与德国的5G网络建设。对此，德国总理默克尔19日强调，反对将中国通信企业华为排除在该国5G网络建设外。
一系列事情下来，格雷内尔在德国的处境可谓堪忧。他不仅被多位德国政客公开批评，在德国舆论场的风评也很差劲。
德国《明镜》周刊19日发文称，格雷内尔吵吵嚷嚷违反规定，但他并未取得任何成就，“他是一位不成功的大使”。不过，文章呼吁德国人在面对他的时候应“保持冷静”。
德国WEB.DE新闻网则刊文嘲讽格雷内尔是“没有外交手腕的外交官”。文章称，作为美国驻德大使，格雷内尔应在德美合作中发挥着核心作用。但相反，他没能够平息紧张的关系。
德国《奥格斯堡汇报》更是直接点出了格雷内尔目前的处境：他在柏林继续自我孤立。该媒体评论说，极少有美国大使像他一样。
格雷内尔甚至收到了“死亡威胁”。据“今日俄罗斯”15日报道，格雷内尔收到了多封恐吓信。其中一封恐吓信中，还对他发出死亡威胁。“他被要求离开德国，否则他将被杀，”报道援引美媒的说。
报道称，不仅如此，美国驻德大使馆此前也曾收到过两封装有不明白色粉末的信封。
德国新闻电视台此前评论说，格雷内尔的言论对目前处于危机中的欧洲来说，就像“往伤口上撒盐”。欧洲现在会对美国的“反外交”言行大声说“不”。
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